Верховный суд разрешил привлечь к ответственности за ДТП судью

Верховный суд России разрешил привлечь к административной ответственности судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, который в конце 2018 года, управляя собственным автомобилем, сбил девушку на пешеходном переходе.

Суд одобрил просьбу генпрокурора Юрия Чайки о привлечении Крикорова к ответственности по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и по статье "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".

Ранее возбуждать против судьи уголовное дело отказался Следственный комитет, так как судебно-медицинская экспертиза показала, что в результате ДТП здоровью потерпевшей причинён вред средней тяжести. Уголовная же ответственность предусмотрена только в том случае, если потерпевший получил тяжкий вред здоровью или скончался.

ДТП с участием Крикорова произошло в Краснодаре 21 декабря 2018 года, но широкий резонанс получило лишь в январе после публикации видеозаписи с места происшествия. Сбив 18-летнюю Викторию Звереву, Крикоров попытался скрыться, но был заблокирован другими машинами. После этого судья стал размахивать удостоверением, предлагать деньги и угрожать другим участникам движения. Сообщалось, что Крикоров в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии Виктория Зверева, выступающая за сборную Краснодарского края по тхэквондо, получила разрыв связок, вывих надколенника и ссадины. Из-за травм она не смогла участвовать в чемпионате России. Кроме того, ей предстоит длительная реабилитация.

Защита Крикорова настаивала на том, что судья не пытался скрыться с места ДТП и предложил потерпевшей помощь и компенсацию. Та якобы была готова её принять, но как только узнала о статусе Крикорова, отказалась от помощи и, по словам адвокатов судьи, "совместно со своими родственниками и друзьями стала оказывать психологическое давление с целью получения завышенной компенсации в 3 миллиона рублей".

Мать потерпевшей, в свою очередь, обвинила судью во лжи. По её словам, сбивший её дочь Крикоров вышел на связь только после того, как в интернете появилось видео ДТП.

В начале февраля Высшая квалификационная коллегия судей России отправила Крикорова в отставку.