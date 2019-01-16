"Мы для него грязь под ногами". Судья, сбивший девушку, угрожает свидетелям

Федеральный судья Краснодарского гарнизонного суда Арсен Крикоров 21 декабря сбил на пешеходном переходе 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву. Видео пьяного судьи, угрожающего очевидцам, снятое сразу после ДТП, вызвало федеральный резонанс, о нем рассказали несколько телеканалов. Вместе с тем мать пострадавшей студентки не надеется на объективное разбирательство и наказание виновника. По ее словам, помешавшим судье скрыться с места ДТП очевидцам уже поступают угрозы, неприятные сообщения в соцсетях получает и пострадавшая девушка.

Сам инцидент произошел на пересечении улиц Тургенева и Стахановской в Краснодаре. Белая KIA Optima, за рулем которой был судья Крикоров, сбила девушку на пешеходном переходе. Свидетели ДТП рассказывают, что на светофоре мигал желтый сигнал, и водитель иномарки не должен был трогаться с места, пропустив пешехода, завершающего переход проезжей части.

Сбив девушку, водитель попытался скрыться, но был заблокирован другими машинами. После этого мужчина вышел из машины и стал размахивать "корочкой". Он то предлагал деньги, то угрожал другим участникам движения. "С завтрашнего дня я в твоем распоряжении, что мне нужно сделать? На колени встать? Я готов вам дать денег!" – говорит судья на видео, при этом он угрожает случайным свидетелям ДТП "нарисовать за нападение".

Он позвонил только после того, как началась шумиха в интернете

– Меня шокировало поведение судьи. Этому человеку все равно. Такое впечатление, что мы грязь под ногами. Я не звонила ему все эти дни, он также не звонил, не спросил, как мой ребенок, как она себя чувствует, – рассказывает мама пострадавшей Вики Марина Зверева. – Он позвонил только после того, как началась шумиха в интернете, блогеры помогли выложить видео. А потом я узнала, что судья обвиняет меня в вымогательстве трех миллионов рублей, и прекратила с ним все общение.

Выжидательную позицию заняла и полиция: с момента подачи заявления в отдел МВД по Прикубанскому округу Краснодара по улице Гагарина прошло три недели, но никто даже не позвонил потерпевшим и свидетелям. Не спешат разбираться и в Краснодарском гарнизонном суде, где Арсен Крикоров, носящий мантию судьи с 2000 года, служит много лет, – там сообщили, что только рассматривают вопрос о проведении служебной проверки.

По словам Марины Зверевой, остановить виновника ДТП и буквально спасти ее ребенка помогли только неравнодушные люди, которые не дали Арсену Крикорову скрыться с места преступления: его KIA заблокировали другие машины, водители которых вышли разобраться в ситуации.

Он, пьяный, тащил за куртку сбитого ребенка и издевался над ней

– Когда все только произошло, он, пьяный, тащил за куртку сбитого ребенка и просто издевался над ней. Он порвал Вике куртку. Оттащил ее, отругал нецензурной бранью и попытался скрыться с места преступления, неравнодушные люди перекрыли ему дорогу. Потом, когда через 20 минут приехала скорая, он дал по газам и уехал, – продолжает Марина. – При этом он оттолкнул стоявшую сзади машину, но полиция вообще с этим нарушением ПДД разбираться не стала.

Сбитой Вике Зверевой оказал помощь мигрант из Сирии – молодой человек укрыл пострадавшую своей курткой, помог остановить сбившую ее машину. По словам Марины Зверевой, которая общалась с этим парнем, федеральный судья Крикоров теперь ему угрожает: мол, сирийцу не продлят визу и выдворят из страны. Учитывая очевидные связи федерального судьи в правоохранительных структурах (гарнизонный суд рассматривает дела Минобороны, ФСБ и других военнослужащих. – РС), угроза выглядит вполне реальной.

В результате удара иномарки у 18-летней Вики Зверевой, выступающей за сборную Краснодарского края по тхэквондо, выбито колено и порвана удерживающая коленную чашечку связка. Девушку уже осмотрел профильный врач в Ростове-на-Дону, который предписал шесть недель носить жесткий наколенник, фиксирующий чашечку, только после этого будет возможна операция, а затем длительная реабилитация.

– Вика – спортсменка, она готовилась к всероссийским сборам перед чемпионатом России, теперь из-за травмы ее спортивная карьера под большим вопросом, – разводит руками мать пострадавшей.

В 2014 году Виктория Зверева заняла первое место на первенстве Краснодарского края

В открытом доступе можно найти немало новостей о победах юной тхэквондистки Вики Зверевой. "Гордость спортивной школы Зверева Виктория 2000 г. р., которая входит в состав сборной команды Краснодарского края, неоднократно участвовала на всероссийских соревнованиях, серебряный призер VII летней Спартакиады учащихся Кубани (ВТФ) в 2015 году", – сообщает сайт спортивной школы "Старт". В 2014 году Виктория Зверева заняла первое место на первенстве Краснодарского края, представив регион на всероссийских соревнованиях.

Сможет ли сбитая девушка добиться объективного расследования и наказания для судьи?

При необходимости судья принимает "правильное" решение, поэтому им многое позволяется

– Несмотря на формально существующие механизмы контроля за поведением судей, – существует Кодекс судейской этики, дисциплинарные комиссии, – эти механизмы не работают. Судьи обслуживают политическим режим, при необходимости судья принимает "правильное" решение, поэтому им многое позволяется, – констатирует политолог Михаил Савва. – Единственный надежный механизм избавить судей от "болезни своего величия" – это, вероятно, только возвращение выборности судей. Даже будучи совершенно формальной, как в советское время, эта выборность все-таки ограничивала их вседозволенность.

"Обслуживание режима", поясняет эксперт, – это не только явно политические дела или преследование оппозиции, но и обслуживание коррупционных интересов, передела имущества и другие процессы, которые в конечном итоге направлены на богатство и устойчивость вертикали власти, от федерального центра до муниципалитетов.

Вместе с тем, если скандальное поведение судей попадало в СМИ и вызывало общественный резонанс, то под его давлением удавалось добиться их реального наказания. В 2016 году на видео засняли дебош судьи Курганинского районного суда Краснодарского края Дениса Баешко, который в отделе полиции Краснодара пинал задержавших его сотрудников МВД. Коллегия судей лишила его за это полномочий. Судья Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Шевченко, который матерился во время процесса, также остался без работы – аудиозапись процесса была выложена в интернет около года назад. Из-за пикантных фото в социальной сети "Одноклассники" судья Белоглинского районного суда Краснодарского края Ирина Парфенова в 2014 году также лишилась мантии. А вот проверка в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, прославившейся свадьбой дочери за $2 млн, завершилась ничем: обвинения в поддельности диплома и якобы связях с мафией не подтвердились.