Посольство РФ опубликовало письмо Путину от сына Стёрджесс

Посольство России в Великобритании опубликовало в официальном твиттере фотографию письма президенту Владимиру Путину от Эвана Хоупа, сына Дон Стёрджесс, погибшей в британском Эймсбери от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в прошлом году. Ранее о послании сообщала газета Sunday Mirror.

В письме 20-летний Хоуп просит Путина разрешить допрос двух граждан России, которые как считает британская полиция, несут ответственность за смерть его матери. "Я призываю вас, как человека: позвольте нашим полицейским допросить этих людей в связи с убийством моей матери. Она, в конце концов, заслуживает справедливости", – пишет Хоуп.

Ранее родители Дон Стёджесс обвинили британские власти в сокрытии фактов.

В примечании к сообщению российского посольства в Лондоне указывается, что Хоупу была отправлена копия доклада "Солсбери: вопросы без ответа". Кроме того, посол России Александр Яковенко пригласил молодого человека в посольство, чтобы он мог задать свои вопросы российским дипломатам. При этом в дипмиссии не уточнили, получил лиПутин письмо Хоупа.

44-летняя Дон Стёрджесс умерла в июле спустя несколько дней после контакта с "Новичком". Британская полиция считает, что речь идёт об остатках того же самого вещества, которым 4 марта 2018 года в соседнем Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (они выжили после долгого лечения). В отравлении обвиняют предполагаемых агентов российской военной разведки – Анатолия Чепигу (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкина (он же Александр Петров).

Осенью прошлого года Путин утверждал, что "Боширов" и "Петров" – гражданские лица, не имеющие к отравлению Скрипалей никакого отношения. В тот же день оба подозреваемых дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что являются предпринимателями и приезжали в Солсбери как туристы. С тех пор они ни разу не выходили на связь.