Варданян: в расследовании о "Тройке Диалог" смешали круглое и зелёное

Юристы бывшего главы инвестиционного банка "Тройка Диалог" Рубена Варданяна изучают "все возможные правовые действия" для защиты репутации его и его проектов - в связи с недавними публикациями о так называемой "офшорной империи" "Тройки Диалог", посредством которой, как утверждают журналисты-расследователи, из России с 2006 по 2011 годы было выведено около 9 миллиардов долларов.
В открытом письме, опубликованном на сайте фонда "Инициативы развития Армении", бизнесмен так характеризует публикацию международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP): "В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел – круглое и зеленое". Конкретных примеров неверных интерпретаций или вымысла он не привёл. При этом Варданян подчёркивает, что в большинстве публикаций говорится об отсутствии обвинений лично в его адрес.
Рубен Варданян также призвал критиков "Тройки Диалог" не забывать о контексте, в котором существовала инвестиционная компания:
"При этом как-то забывается, в какое время мы жили: «Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа. Тогда мы отказались жить по «законам джунглей» и делали все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры. Неверно оценивать деятельность «Тройки» вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня". Кроме того, как утверждает Варданян, "«Тройка» с ее мультинациональной и мультикультурной средой служила мостом между Россией и миром, приводила зарубежных инвесторов в страну и давала российским компаниям возможность выйти на мировые финансовые рынки".
После продажи "Тройки Диалог" Сбербанку Варданян участвует в ряде благотворительных и коммерческих инциатив в Армении, России и США.
- В расследовании, опубликованным OCCRP и рядом международных изданий, утверждается, что при помощи сети офшоров, которую авторы расследования назвали "Тройка-Прачечная" (Troika Laundromat), люди, предположительно связанные с российскими властями и организованной преступностью, могли уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин.
- Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, входившие в офшорную сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями, в том числе с масштабной аферой по выводу денег из бюджета, которую расследовал погибший в СИЗО юрист Сергей Магнитский. В докладе не приводится никаких свидетельств того, что лично Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность.
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