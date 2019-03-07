Варданян: в расследовании о "Тройке Диалог" смешали круглое и зелёное

Юристы бывшего главы инвестиционного банка "Тройка Диалог" Рубена Варданяна изучают "все возможные правовые действия" для защиты репутации его и его проектов - в связи с недавними публикациями о так называемой "офшорной империи" "Тройки Диалог", посредством которой, как утверждают журналисты-расследователи, из России с 2006 по 2011 годы было выведено около 9 миллиардов долларов.

В открытом письме, опубликованном на сайте фонда "Инициативы развития Армении", бизнесмен так характеризует публикацию международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP): "В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел – круглое и зеленое". Конкретных примеров неверных интерпретаций или вымысла он не привёл. При этом Варданян подчёркивает, что в большинстве публикаций говорится об отсутствии обвинений лично в его адрес.

Рубен Варданян также призвал критиков "Тройки Диалог" не забывать о контексте, в котором существовала инвестиционная компания:

"При этом как-то забывается, в какое время мы жили: «Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа. Тогда мы отказались жить по «законам джунглей» и делали все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры. Неверно оценивать деятельность «Тройки» вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня". Кроме того, как утверждает Варданян, "«Тройка» с ее мультинациональной и мультикультурной средой служила мостом между Россией и миром, приводила зарубежных инвесторов в страну и давала российским компаниям возможность выйти на мировые финансовые рынки".

После продажи "Тройки Диалог" Сбербанку Варданян участвует в ряде благотворительных и коммерческих инциатив в Армении, России и США.