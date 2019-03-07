Российские танки "Армата" (Т-14) оборудуют туалетом

В российском танке "Армата" появится туалет. Об этом ТАСС сообщил директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

По его словам, танкистам приходится непрерывно находиться внутри боевой машины в течение длительного времени. В танках предусмотрено наличие воды и сухих пайков, однако возможности справлять естественные надобности нет. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", установив так называемое СЖО – средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет,отметил Баранов.

Танк Т-14 на платформе "Армата" разработали на "Уралвагонзаводе" и представили в апреле 2015 года.Тогда же руководство "Уралвагонзавода" заявило , что предприятие до 2020 года поставит в войска 2300 танков "Армата", которые по словам военных, "не имеют аналогов в мире". Однако к середине 2018 года, так и не наладило серийный выпуск. Сейчас выпущена лишь пара десятков боевых машин для прохождения войсковых испытаний, утверждают эксперты. В 2015 году во время репетиции военного парада танк "Армата" трижды выходил из строя, причем один раз прямо на Красной площади.