Госдума приняла законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к органам власти, символам государства и обществу и о наказании за распространение "фейковых" новостей.

Пакет законопроектов был внесён в Госдуму главой комитета Совета федерации по законодательству Андреем Клишасом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным. Согласно тексту закона, информация, за распространение которой последует наказание, должна не только проявлять явное неуважение к власти, но и "оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность".

Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, будет приравнена к мелкому хулиганству. За первую такую публикацию в течение года грозит штраф 30-100 тысяч рублей, за вторую — штраф до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, далее предусмотрен штраф в 300 тысяч рублей или арест.

В свою очередь, за публикацию недостоверных новостей граждан предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона. При повторном нарушении или при создании из-за распространения "фейка" помех для работы объектов жизнеобеспечения, промышленности или банков штраф для юрлиц может достигать полутора миллионов рублей.

Накануне в ходе второго чтения документа были приняты смягчающие поправки, которые дают официально зарегистрированным сетевым СМИ возможность оперативно удалить "фейковые" сообщения и тем самым избежать штрафа.

Законопроекты критиковали правозащитники и журналисты, указывая на то, их принятие ограничивает свободу слова и на неясность критериев отнесения той или иной информации к разряду "фейковой". Документы также получали негативные отзывы от ряда государственных ведомств, однако правительство в конце концов их поддержало.

Госдума рассматривает ещё один законопроект Клишаса и коллег - о возможности отключения российского сегмента Интернета от мировой Сети. В воскресенье в Москве пройдёт согласованный митинг против его принятия.