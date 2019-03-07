На крыло для МС-21 из-за санкций потребуется ещё ₽3 миллиарда

На создание так называемого "чёрного крыла" для нового самолета МС-21 из отечественных композитных материалов, по предварительным подсчетам, потребуется дополнительно 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили РБК в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.​ Иностранные поставщики композитных материалов вышли из проекта из-за введённых в декабре американских санкций.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в авиационной отрасли и аппарате правительства сообщал, что без зарубежных материалов выпуск самолёта будет отложен как минимум на пять лет В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что запуск МС-21 в серийное производство перенесен на год – на конец 2020-го – из-за санкций и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские аналоги.



По данным Счетной палаты, на 1 ноября 2018 года в проект МС-21 было вложено более 158 миллиардов рублей. Общие затраты на МС-21 до 2025 года составят, по предварительным подсчетам, около 440 миллиардов рублей.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Удлинённое композитное крыло считается одним из его конкурентных преимуществ. Оно, как утверждают разработчики, повышает экономичность самолёта и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. До введения санкций, композиты для киля и крыла самолёта поставлялись из США и Японии. Ранее поставленных в Россию материалов, по словам одного из собеседников "Коммерсанта", хватит на производство шести машин.