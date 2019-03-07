Абрамович вышел из числа владельцев Первого канала

Бизнесмен Роман Абрамович продал все имевшиеся у него акции российского Первого канала и вышел из числа его владельцев.

О покупке у компании Абрамовича 20 процентов акций телеканала банком ВТБ сообщили источники РБК. Впоследствии эту информацию подтвердили в пресс-службе банка. Стоимость сделки не разглашается.

Роман Абрамович был совладельцем Первого канала (ранее ОРТ) с начала 2000-х годов, выкупив 49-процентную долю у Бориса Березовского. Впоследствии доля Абрамовича в Первом канале снижалась, в прошлом году стало известно о продаже им 4-х процентов акций Национальной медиагруппе. Таким образом, пакет Абрамовича сократился до 20 процентов, чего требовало российское законодательство, которое запрещает владеть иностранцам или лицам с двойным гражданством более 20 процентов в компаниях, владеющих российскими СМИ. Абрамович же в мае прошлого года получил гражданство Израиля.