Бывшего мэра Нижнего Новгорода осудили за похищение человека

Нижегородский районный суд признал бывшего мэра города Олега Сорокина виновным в похищении человека, получении взятки в 30 миллионов рублей и соучастии в превышении должностных полномочий, сообщает агентство РАПСИ.

Сорокина приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 460 миллионов рублей.

По версии следствия, мэр участвовал в похищении охранника вице-спикера регионального парламента Михаила Дикина. Дикин в 2006 году был осужден на 15 лет за покушение на Сорокина. Также суд установил, что Сорокин получил взятку за отказ от претензий городских властей к застройке 450 гектаров земли в городе и обещал помощь в предоставлении территории под строительство АЗС.

По делу о похищении и превышении полномочий были осуждены двое бывших полицейских: подполковник Роман Маркеев получил пять лет в колонии строгого режима, полковник Евгений Воронин — 5,5 года в колонии строгого режима.

Сорокин в своем последнем слове заявил, что связывает судебное разбирательство с политическими и коммерческими мотивами.