Таджикский оппозиционер обвинил российские власти в похищении

Один из лидеров таджикской оппозиции в изгнании Шарофиддин Гадоев обвинил власти России в своём похищении и насильственной депортации в Таджикистан. Там его заставили рассказать о добровольном возвращении на родину, но отпустили в Европу после вмешательства правозащитников. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода.
По словам Гадоева, его похищение состоялось в Москве в феврале 2018 года. 14 февраля он должен был встретиться в Москве с представителем администрации президента Путина. Перед встречей сотрудники российского МВД попросили его пересесть в другую машину, где надели на него наручники, заклеили рот скотчем и посадили на рейс Москва-Душанбе авиакомпании "Сомон эйр" в аэропорту Домодедово.
"В этой операции участвовали спецслужбы Таджикистана и России, в том числе российские МВД и ФСБ выступили организаторами, а авиакомпания — как соучастник в моем похищении", – рассказал Гадоев изданию Akhbor.
15 февраля МВД Таджикистана заявило, что Гадоев добровольно вернулся на родину. В заявлении, опубликованном на сайте правоохранительного ведомства, утверждалось, что оппозиционер "прибыл в аэропорт Душанбе и в отделе МВД аэропорта заявил, что сожалеет о своих действиях и добровольно вернулся на Родину", пишет Таджикская служба РС.
Однако представители оппозиции и международные правозащитные организации заявили, что Гадоев был похищен. Спустя две недели власти Таджикистана освободили оппозиционера и он улетел в Германию.
- Шарофиддин Гадоев возглавлял оппозиционную "Группу 24" в 2015-2016 годах после убийства в Стамбуле ее основателя в марте 2015 года. "Группа 24" состояла из представителей таджикской оппозиции в эмиграции и запрещена в Таджикистане как экстремистское движение.
- После раскола в организации Гадоев основал новое движение – "Реформа и развитие Таджикистана". Движение стало частью Национального альянса Таджикистана (НАТ), которым руководит лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддин Кабири. По словам Гадоева, в феврале российские власти пытались выманить Кабири в Москву.
- Ситуация с правами человека в Таджикистане критикуется международными правозащитными организациями. Президент Эмомали Рахмон правит в стране с момента окончания гражданской войны в 1994 году, а его партия имеет подавляющее большинство мест в парламенте. Согласно отчёту Human Right Watch, власти страны преследуют оппозицию, журналистов и их близких, в стране отсутствуют свобода самовыражения, у жителей нарушаются религиозные права.
- В конце февраля Россия тайно депортировала в Азербайджан одного из лидеров талышского национального движения Фахраддина Аббасова. Правозащитники указывали, что на родине ему угрожают несправедливое судебное преследование и пытки.
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