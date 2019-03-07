Таджикский оппозиционер обвинил российские власти в похищении

Один из лидеров таджикской оппозиции в изгнании Шарофиддин Гадоев обвинил власти России в своём похищении и насильственной депортации в Таджикистан. Там его заставили рассказать о добровольном возвращении на родину, но отпустили в Европу после вмешательства правозащитников. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода.

По словам Гадоева, его похищение состоялось в Москве в феврале 2018 года. 14 февраля он должен был встретиться в Москве с представителем администрации президента Путина. Перед встречей сотрудники российского МВД попросили его пересесть в другую машину, где надели на него наручники, заклеили рот скотчем и посадили на рейс Москва-Душанбе авиакомпании "Сомон эйр" в аэропорту Домодедово.

"В этой операции участвовали спецслужбы Таджикистана и России, в том числе российские МВД и ФСБ выступили организаторами, а авиакомпания — как соучастник в моем похищении", – рассказал Гадоев изданию Akhbor.

15 февраля МВД Таджикистана заявило, что Гадоев добровольно вернулся на родину. В заявлении, опубликованном на сайте правоохранительного ведомства, утверждалось, что оппозиционер "прибыл в аэропорт Душанбе и в отделе МВД аэропорта заявил, что сожалеет о своих действиях и добровольно вернулся на Родину", пишет Таджикская служба РС.

Однако представители оппозиции и международные правозащитные организации заявили, что Гадоев был похищен. Спустя две недели власти Таджикистана освободили оппозиционера и он улетел в Германию.