Лидер украинской партии "Наши" снял свою кандидатуру с выборов

Кандидат в президенты Украины, депутат Верховной Рады и лидер партии "Наши" Евгений Мураев отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула. Об этом он сообщил в четверг на пресс-конференции.

Политические оппоненты называли обоих кандидатов представителями пророссийских сил.

Мураев добавил, что "Оппозиционный блок" и "Наши" намерены объединиться в самое ближайшее время, чтобы "значительно усилить влияние на политические процессы в стране".

По последнему опросу украинского центра социальных исследований "София", из тех респондентов, кто точно собирается проголосовать на президентских выборах, Викула готовы были поддержать 2,1% избирателей, Мураева – 1,8%. Однако, как отмечают социологи, при объединении кандидатов их общая электоральная поддержка обычно существенно повышается.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов в пользу бывшего министра обороны и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Он объяснил это желанием "добиться победы объединённого кандидата от демократических сил". По опросу "Софии", за Гриценко на данный момент готовы отдать свои голоса 7,1% избирателей, за Садового – 1,5%. Однако по данным исследования центра "Социальный мониторинг", у единого кандидата от оппозиционных демократических сил есть некоторые шансы пройти во второй тур. 50,9% опрошенных считали необходимым появление такого кандидата, а в случае, если им станет Анатолий Гриценко, 15% из них заявляли о готовности отдать ему голоса.

Кроме Мураева и Садового, свою регистрацию на президентских выборах аннулировал замкомандующего Сил специальных операций Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос – он снял свою кандидатуру в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

Лидером предвыборных рейтингов по-прежнему является шоумен Владимир Зеленский. По опросу "Софии" за него готовы проголосовать 20,3% избирателей. На втором месте – Юлия Тимошенко (13,9%), на третьем – Пётр Порошенко (13,1%).

7 марта – последний день для подачи заявлений в Центральную избирательную комиссию Украины. Завтра ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства. На данный момент зарегистрированы 40 кандидатов.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.