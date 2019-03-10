Избавиться от бомжей и спасти жизнь

Смертность от морозов в Москве в последние годы снизилась благодаря тому, что в городе работают несколько приютов и социальные службы, которые привозят туда бездомных. Эти благотворительные учреждения находятся на отшибе, вдали от жилых кварталов, чтобы "не травмировать" москвичей. С одной стороны, спасли людям жизни, с другой – окончательно превратили их в маргиналов. Какое решение предложили бы вы?