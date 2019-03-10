Коммунарка. Видеотрансляция в 18.05

Что нам делать с Коммунаркой? Дискуссия в архитектурной школе МАРШ, организованная Обществом Мемориал.

Спор о кладбище “Коммунарка”: можно ли создавать “стену памяти” одновременно жертвам советского террора и их палачам? Возможен ли единый мемориальный комплекс по истории репрессий? Как выглядело кладбище Коммунарка 10 лет назад и что изменилось сегодня?

История Коммунарки в 30-е годы: как бывшие исполнители приговоров стали новыми жертвами cталинских чисток? “Дачу Ягоды чекистам”. Память о бесправии и память о терроре: рассказ о людях, уничтоженных государственным террором, о тех, кто его проводил, и о героях сопротивления террору.

Невозможность разделить мертвецов по принципу “палач-жертва” как эвфемизм смерти. “Настоящий свидетель всегда мертв”. Новомученик Дмитрий Шаховской (80 лет со дня расстрела 15 апреля 2019).

Обсуждают Надя Плунгян, арт-критик, куратор; Иван Шаховской, художник, потомок Дмитрия Шаховского; Алексей Орлов, краевед. В записи правозащитники Юрий Самодуров и Ян Рачинский, историк Никита Петров, архитектурный критик Григорий Ревзин, историк архитектуры Вадим Басс, писатель, переводчик Ксения Голубович.

Ведет программу Елена Фанайлова