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Археология. Будущее

Войны за память. Эфир в 21:05

"Стена памяти" открыта на бывшем спецобъекте НКВД СССР "Коммунарка" в Москве

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Готово ли российское общество помнить террор?

Память о сталинских репрессиях - травматичная тема для российского общества. Установка табличек "Последнего адреса" наталкивается на сопротивление жителей домов. Новый мемориал памяти расстрелянных в Коммунарке вызывает споры. Почему память о репрессиях не объединяет, а раскалывает общество?

В эфире литературный критик Анна Наринская и председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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