Войны за память. Эфир в 21:05

Память о сталинских репрессиях - травматичная тема для российского общества. Установка табличек "Последнего адреса" наталкивается на сопротивление жителей домов. Новый мемориал памяти расстрелянных в Коммунарке вызывает споры. Почему память о репрессиях не объединяет, а раскалывает общество?

В эфире литературный критик Анна Наринская и председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский. Эфир в 21:05.