США обвинили Гульнару Каримову во взятках и отмывании денег

Власти США обвинили дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову и бывшего главу дочерней компании МТС в Узбекистане Бехзода Ахмедова во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов. Об этом сообщает прокуратура Нью-Йорка.

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам ведут расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана. В нем фигурируют российский мобильный оператор МТС, шведская Telia Company AB (бывшая TelisSonera) и компания Veon, владеющая акциями российского оператора "Вымпелком". Акции этих компаний торговались на фондовых биржах США.

В четверг, 7 марта, МТС заключил мировое соглашение с властями США, по которому оператор выплатит 850 миллионов долларов штрафа по делу о взятках при выходе компании на рынок Узбекистана. Соответствующую сумму оператор зарезервировал ещё в прошлом году.

По данным прокуратуры, в начале 2000-х годов Ахметов вымогал взятки у поставщиков коммуникационных услуг, которые пытались выйти на рынок Узбекистана. При этом Каримова использовала свое положение для получения компаниями выгодных условий сделки.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. В декабре 2017 года Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Однако позже суд выпустил её под домашний арест. Общая сумма причиненного государству ущерба по двум уголовным делам против Каримовой составляет почти 2 миллиарда долларов.

На днях суд перевёл Каримову из-под домашнего ареста в колонию общего режима из-за нарушения порядка отбывания наказания.