Чеченских полицейских обязали заучить биографию Ахмата Кадырова

Сотрудники некоторых полицейских участков Чеченской республики получили распоряжение о необходимости выучить биографию Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы республики. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии", издание приводит текст биографии, распространённый в одном из республиканских отделений полиции.

По данным "Каказ.Реалии", полицейские, получившие распоряжение о Кадырове, должны наизусть знать даты из его биографии.

Ахмад Кадыров с 1995 по 1999 год занимал должность муфтия непризнанной чеченской республики Ичкерия, ушёл в оппозицию и поддержал российские федеральные войска. Осенью 2003 года он был избран президентом республики, но через полгода погиб в результате покушения в Грозном. В честь Ахмата Кадырова названы многие объекты и организации в Чечне, его портреты часто встречаются на улицах в Грозном.