"Откровенный культ личности"

В социальных сетях разворачивается флешмоб футбольных болельщиков с хештегом #НАШЕИМЯТЕРЕК, цель которого – выразить протест против переименования футбольного клуба "Терек" в "Ахмат" – в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

"Тереком" клуб из Грозного был с 1958 года. Противники смены названия клуба говорят, что именем Кадырова-старшего и так уже назван стадион "Терека". Кроме того, они опасаются использования имени Ахмат болельщиками других команд в нецензурном контексте. Сторонники переименования надеются, что после смены вывески увеличится финансирование клуба и улучшатся его результаты.

Это переименование станет уже третьим в истории футбольного клуба из Грозного. С 1946 по 1948 год он назывался "Динамо", с 1948 по 1958 год носил имя "Нефтяник". Об утверждении переименования клуба из "Терека" в "Ахмат" сообщил во вторник генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров. По его словам, поводом для такого решения руководства стали "многочисленные обращения болельщиков". Айдамиров надеется, что новое название будет утверждено Российским футбольным союзом (РФС) еще до начала нового сезона в российской футбольной Премьер-лиге, то есть до 17 июля.

О том, что переименование произошло по просьбе самих поклонников клуба, написал в "Инстаграме" и президент Чечни Рамзан Кадыров. Он же первым показал новый вариант логотипа клуба:

Кадырова поддержал председатель парламента Чечни Магомед Даудов, также известный по прозвищу Лорд. Даудов, совмещающий государственную службу с постом президента "Терека", посвятил переименованию клуба целых 4 записи в своем "Инстаграме".

Разговоры о переименовании грозненского клуба пошли с начала 2017 года. Тогда об этом сообщил вице-президент команды Хайдар Алханов. "Разговоры о переименовании ФК "Терек" в ФК "Ахмат" были. Но о серьезном обсуждении я не слышал. Не знаю, что сказать вам по этому поводу", – говорил Алханов корреспонденту сайта championat.com в феврале.

Практически все представители клуба и руководства Чечни делают упор на то, что переименование произошло по инициативе болельщиков. Радио Свобода удалось найти в интернете онлайн-петицию к руководству клуба с просьбой переименовать "Терек" в "Ахмат". Она размещена на сайте onlinepetition.ru. Под петицией – ровно три подписи. На сайте change.org есть петиция с требованием оставить клубу прежнее название, под ней подписались более 130 человек.

Еще ярче о реакции болельщиков на переименование говорят записи в двух крупнейших неофициальных пабликах болельщиков "Терека" в социальной сети "ВКонтакте": ФК "Терек" (более 34 тысяч участников) и ФК "Терек" – Сообщество болельщиков (6700 участников). В официальном паблике "Терека" (30 тысяч участников) комментарии отключены, а записи размещаются модераторами группы. Там нет постов, посвященных переименованию клуба. Название группы пока остается прежним – "ФК "Терек" Грозный".

Некоторые из фанатов попытались отправить сообщения с хештегом #НАШЕИМЯТЕРЕК в адрес Магомеда Даудова, на что получили от Лорда ответы такого содержания (эти скриншоты были присланы в редакцию Радио Свобода пользователями "ВКонтакте", их также можно найти в группах болельщиков "Терека"):

Радио Свобода попросило болельщиков "Терека" рассказать, почему они выступают за или против переименования клуба. В целях безопасности и по просьбе некоторых из респондентов мы не называем их имена или фамилии:

"Я против, потому что я с детства болел за "Терек". Больше я не болельщик этого клуба – "Терека" больше нет".

"Я не против переименования, главное – чтобы был результат. Я, конечно, больше за "Терек". При всем уважении к главе Рамзану Ахматовичу Кадырову я не против его решения о переименовании, ибо мой голос не засчитается, даже если я буду против, это все от них самих!".

Мой голос не засчитается, даже если я буду против

"Просто хочу, чтобы название команды осталось прежним. Потому что "Терек" – это название команды со времен первого президента. И хочу, чтобы оно осталось таким до конца".

"Если честно, я как себя помню – болею за ФК "Терек". Мне бы было неприятно, если бы болельщики других команд скандировали неприличные выкрики про нашего пророка Мухаммада (имя Ахмат является одной из производных от имени Муххамед. – Прим. РС). Или чтобы писали такое: "ФК "Ахмат" разгромили", "У ФК "Ахмат" вырвали очко". Или что-то подобное. Это не очень красиво будет. Думаю, что руководство может делать все, что хочет. Раз они решили, пусть переименовывают, но думаю, что истинных болельщиков станет меньше".

"Все любители футбола в нашей республике любили и болели за "Терек" с самого детства, он стал частью нашей жизни. Мы благодарны руководству республики за то, что они для нас сделали, но менять название мало кто просил".

"Я против, потому что мы привыкли к нашему "Тереку". Это имя – частичка жизни многих болельщиков. Я болею за этот клуб 3-4 года. Да, это немного, но среди нас есть такие, которые болеют за клуб 5-6 лет, а то и больше. Очень много болельщиков отправили свои просьбы не переименовывать клуб. Всего лишь 3% за переименование, все остальные против. Я очень хочу, чтобы клуб не переименовывали. Но такое ощущение, что руководство клуба вообще не прослушивается к мнению болельщиков и видит только эти 3%, а на всех остальных, на 97% людей, которые хотят, чтобы клуб и дальше носил гордое название ТЕРЕК, они попросту не обращают внимания. Клуб вроде бы и так "имени Героя России Ахмата Кадырова". Короче, хоть клуб и переименовали, но для меня, как и для многих болельщиков, он остается ТЕРЕК!"

Давайте "Спартак" переименуем в ФК "Федун"

"Я всегда знал этот клуб как "Терек" и не хотел бы, чтобы меняли название. Дело не только в привычке. У нас стадион "Ахмат", спонсор "Ахмат", зачем клуб переименовывать, у клуба есть история, давайте "Спартак" переименуем в ФК "Федун" – я уверен, что многие перестанут болеть за этот клуб (Леонид Федун – президент московского футбольного клуба "Спартак". – Прим. РС)".

Впрочем, при желании в неофициальных пабликах "Терека" можно найти и аргументы тех, кто выступает за переименование:

"Команда достойна носить имя АХМАТ, потому что неизвестно, что было бы с клубом, был бы он вообще, если бы не Ахмат-хаджи Кадыров. Все эти годы Рамзан вкладывал в этот клуб, именно он построил стадион, у других клубов нет такого стадиона, я считаю, что он имеет полное право сменить название клуба. Мы будем поддерживать "Ахмат". Эта команда представляет нашу республику".

"Терек" звучит красиво, но мы многим обязаны имени Ахмат. Верю ли я, что инициатива исходила от болельщиков? Не знаю. В группах "ВКонтакте" болельщики об этом ничего не говорили".

По словам президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, процесс переименования клуба является "не самой простой процедурой" и у болельщиков есть шансы его опротестовать. "Переименование клуба – это не механическое действие. Для этого нужно решение и Совета лиги, и Российского футбольного союза. Здесь следует целая серия спортивно-юридических мероприятий. Помните, был "Торпедо-Металлург", потом "Торпедо-Лужники" и так далее. К сожалению, это часть футбола. "Торпедо" есть "Торпедо", мы привыкли слышать это название как название в свое время выдающейся команды", – цитирует Колоскова Национальная служба новостей.

"Национальные особенности региона"

"Называть все в честь Ахмата Кадырова или Рамзана Кадырова – национальная особенность этого региона. Такая традиция сложилась в результате откровенного культа личности", – говорит ответственный секретарь федерального политсовета партии "Демократический выбор" и заядлый футбольный болельщик Кирилл Шулика.

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Это демонстрация того, кто в доме хозяин

"Я, честно говоря, думал, что "Терек" переименуют еще раньше. С одной стороны, этот культ стал формироваться после войны, на это был некий запрос. Все-таки было довольно тяжелое, сложное время. А с другой стороны, это насаждается сверху. Это абсолютная власть, постоянное укрепление этой власти и демонстрация, кто в доме хозяин. Мне кажется, нельзя рассматривать переименование футбольного клуба в отрыве от всего остального. Это общая тенденция. Там есть боксерский клуб или Центр боевых искусств, и он, по-моему, тоже "Ахмат" называется. Или "Рамзан", я просто не помню. В спорте у них это уже есть".

"Часть исторической памяти"

Член правления правозащитной организации "Мемориал" Александр Черкасов также напоминает, что культ личности первого президента Чечни начал формироваться в регионе и за его пределами еще много лет назад:

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"Слова о формировании сейчас какого-то образа Ахмат-хаджи Кадырова запоздали на много лет. Уже в течение длительного времени образ Ахмат-хаджи Кадырова, память о нем являются едва ли не основной составной частью той исторической памяти, той исторической политики, которую проводит нынешняя чеченская власть. Вот уже много лет, приезжая в Грозный, вы могли бы видеть три портрета – это Владимир Путин, Ахмат Кадыров и Рамзан Кадыров. Эти портреты вас сопровождают повсюду в Чечне.

Кроме того, дата гибели Ахмат-хаджи Кадырова стала едва ли не основной датой национальной памяти, как ее представляют власти. День 23 февраля теперь у нас, как и во всей остальной России, в Чечне отмечается как День российской армии. А память, в том числе и память о жертвах депортации, надлежит отправлять 10 мая, в день похорон Ахмата Кадырова, после покушения в 2004 году. Соответственно, мемориал жертвам депортации, который был открыт в Грозном в 1994-м, был разрушен. И чурты, надгробные камни, когда-то снесенные на кладбищах после изгнания чеченцев, а потом использованные при мощении дорог и собранные в итоге в композицию мемориала жертв депортации, были перенесены к постаменту памятника Ахмату Кадырову. Он был поставлен вскоре после гибели Ахмат-хаджи на площади, где раньше располагался Республиканский комитет коммунистической партии, потом это здание называли президентским дворцом Дудаева, это был символ сопротивления федеральной российской власти. Там был построен постамент и памятник работы Зураба Церетели. Памятник по своей композиции был похож на памятник Пушкину в центре Москвы, только фонарей больше и все значительнее и крупнее. Он простоял несколько лет, но потом его убрали, объяснив это тем, что покойный не хотел, чтобы ему ставили памятники.

Такой примерно образ, такая память формируется в последние годы. Я бы не сказал, что это происходит только сейчас. Переименование улицы в Москве, в Бутово, в улицу Кадырова – дело более чем десятилетней давности. В конце концов, крупнейшее здание в Грозном, которое возводится в последние годы и которое должно достигнуть 400 метров и стать самым крупным небоскребом в Европе, носит имя "Ахмат-тауэр", – говорит Александр Черкасов.

"Футбольным журналистам придется внимательно подбирать слова"

Спортивный журналист Александр Горбунов замечает, что в мировом футболе и других командных видах спорта крайне редки случаи наименования команд в честь знаменитых личностей. Одна из причин – уже упомянутая двусмысленность, которая может возникнуть при помещении названия такой команды в тот или иной контекст:

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"Мне кажется, это совместная инициатива определенной части болельщиков клуба "Терек" и руководства клуба, которое могло подсказать этим болельщикам проявить такую инициативу. Формально все было сделано без нарушений. Сначала инициатива болельщиков, затем руководство клуба принимает решение изменить название и подает заявку на участие в следующем чемпионате России под новым названием. У футбольных клубов действительно меняются названия. Например, "Оренбург", который еще недавно был "Газовиком". Но названий команд с упоминанием имен или фамилий людей в мировом футболе практически нет. Есть исключения: например, болгарские клубы "Левски" в честь революционера Васила Левски, или "Ботев" – в честь политического деятеля Христо Ботева. В восточной Германии была команда "Карл Цейсс" в честь известного инженера. Исторические персонажи, мифологические персонажи – "Аякс", тот же "Спартак". Но вообще таких команд почти нет. Мне кажется, отрицательная реакция той части болельщиков "Терека", которая выступает против переименования в "Ахмат", во многом связана с этим. Кроме того, не стоит забывать и такую маленькую деталь, как отчеты о матчах с участием той или иной команды. Например, "Терек" проиграл "Зениту" со счетом 0:5. В заголовках газет – "Зенит" разгромил "Терек". А представьте, что команда "Ахмат" проиграла "Зениту" со счетом 0:5. И заголовок "Зенит" разгромил "Ахмат". Мне кажется, тут ничего приятного для человека, именем которого назван клуб, нет. Таких случаев, как я полагаю, будет немало. Журналистам придется остерегаться этого", – отмечает Александр Горбунов.

Спортивные достижения "Терека" в советской и российской истории довольно скромны. Во времена СССР команда играла преимущественно во второй лиге. В 1994 году команда была расформирована из-за чеченской войны. В российскую Премьер-лигу "Терек" вышел только в 2004 году, в том же году завоевав Кубок России. С 2004 по 2011 год президентом клуба был Рамзан Кадыров. Сейчас к этой его должности добавилось слово "почетный", а формальным главой клуба является ближайший соратник Кадырова Магомед Даудов. В чемпионате России по футболу 2016–2017 года "Терек" занял рекордно высокое для себя 5-е место.