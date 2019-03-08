"А где мне взять такую тещу". Офшоры, кредиты и виллы в Испании

Популярная испанская газета "Эль Периодико" опубликовала журналистское расследование о том, как хранят деньги в офшорах, а затем вкладывают их в недвижимость на побережье Испании представители российского истеблишмента. На этот раз в нем фигурирует крупный чиновник государственной корпорации "Ростех" Владимир Артюков.

Сотрудники "Эль Периодико" участвуют в Международном журналистском проекте по расследованию организованной преступности и коррупции в мире, который известен громкими разоблачениями. Авторы статьи – Антонио Бакеро и Макс Хименес – ссылаются как на данные этого проекта, так и на собственные изыскания непосредственно в Испании.

У них возникло подозрение, что речь идет, помимо всего прочего, об "отмывании" капиталов

На этот раз "герой" их повествования – россиянин: в прошлом глава "АвтоВАЗа" и самарский губернатор, а ныне первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков. Испанцы считают, что он "принадлежит к кругу лиц, пользующихся максимальным доверием главы российского государства". Анализируя документы – банковские переводы, счета, официальную регистрацию купли-продажи, а также опираясь на мнение экспертов, авторы статьи утверждают, что этот высокопоставленный российский чиновник переправил в свое время в Испанию для приобретения недвижимости миллионы евро.

Ну а присутствие в этой истории офшоров, странных кредитов и оформление покупки на подставное лицо позволили журналистам говорить о весьма сомнительной сделке. И у них возникло подозрение, что речь идет, помимо всего прочего, об "отмывании" капиталов. Как характеризуется "отмывание" с точки зрения международного права? Рассказывает юрист, профессор Мадридского университета Кристобаль Альварес:

Некая 80-летняя гражданка Российской Федерации получила два кредита на общую сумму в 13 миллионов 120 тысяч евро

– Межправительственная Группа разработки мер борьбы с "отмыванием" денег определяет это деяние как правонарушение, имеющее целью скрыть нелегальное происхождение каких-либо доходов. С помощью "отмывания" капиталы, добытые незаконно, превращаются во вполне легальные. Таким образом, речь идет о том, чтобы избежать конфискации денег правоохранительными органами и получить возможность свободно пользоваться ими впоследствии, – говорит он.

Журналисты "Эль Периодико" утверждают, что в 2008 и 2009 годах некая 80-летняя гражданка Российской Федерации Анна Курепина получила на свое имя два кредита на общую сумму в 13 миллионов 120 тысяч евро. Кредиты поступили на ее счет в испанском банке "Кайша Жирона". В качестве кредиторов, которые направили этой даме деньги 27 переводами, выступили две офшорные компании – Delco, расположенная на Британских Виргинских островах, и панамская Dino. Эти переводы тут же попали в поле зрения компетентных испанских органов – ведь здесь офшоры пользуются дурной славой, а финансы будь то испанцев или иностранцев, уличенных в том, что прибегают к их услугам, неизменно вызывают особый интерес правоохранительных структур. Впрочем, в своем негативном отношении к так называемым "свободным зонам" испанцы не одиноки, утверждает финансовый советник мадридского Народного банка Даниэль Ареволо:

– Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже многие годы требует покончить с офшорными зонами, как и Международный валютный фонд. Непонятно, почему они еще существуют. Думается, что к этим зонам следует применить жесткие меры. Ведь речь идет не только о том, что владельцы размещенных там денег уходят от налогов. В офшорах хранят свои преступные капиталы мафиози и коррупционеры. Мы, либеральные экономисты, хотя и выступаем за полную свободу предпринимательской деятельности, тем не менее, требуем ее транспарентности. Должны быть известны владельцы любых капиталов и то, как и где деньги "работают", – считает Даниэль Ареволо.

Все та же женщина приобрела два смежных участка общим размером 6 тысяч квадратных метров в эксклюзивном курортном поселке

Итак, неудивительно, что перевод крупной суммы из офшоров на имя гражданки Курепиной не прошел незамеченным со стороны испанцев. Но их особое подозрение, как отмечают журналисты Бакеро и Хименес, вызвал сам факт крупного кредита на имя пожилой женщины, выданный без какого-либо залога и каких-либо иных гарантий. Кредит, естественно, долго в испанском банке не задержался. На присланные деньги все та же женщина приобрела два смежных участка общим размером 6 тысяч квадратных метров в эксклюзивном курортном поселке S'Agaró Vell в провинции Жирона. На участках впоследствии были построены две виллы. Впрочем, крупное российское вложение в тех местах само по себе никого не удивило. 30 процентов владельцев недвижимости в S'Agaró Vell, по данным "Эль Периодико", – выходцы из постсоветского пространства. Рассказывает Монтсеррат Масет, сотрудница одной из фирм по торговле недвижимостью в муниципальном округе Кастел-Пладжа-де-Аро, на территории которого расположен упомянутый поселок:

– Россияне, наши клиенты – люди, которые привыкли к роскоши, которые любят тратить много денег, ходить по ресторанам, покупать виллы. Они все больше едут в Испанию. Это для нас очень выгодно. Ведь одно время из-за кризиса нам даже пришлось снизить цены на недвижимость на 30 процентов. Ну а россиянам наша недвижимость представляется вполне доступной. Так что мы им всегда рады, – говорит она.

Наше желание, чтобы эти люди убрались из Испании. Им здесь нечего делать. Мы их не хотим видеть в Испании

Однако далеко не всем богатым гостям и их вложениям радуются в Испании. Многих испанцев – и представителей правоохранительных органов, и рядовых граждан – явно беспокоит появление в их стране нечистых на руку иностранцев – всякого рода дельцов, уголовников, коррупционеров. К числу противников подобной публики относятся, например, журналисты, участвующие в Международном проекте по расследованию организованной преступности и коррупции. Говорит один из них – Луис Арманса:

– Мы хотим, чтобы эти люди убрались из Испании. Им здесь нечего делать. Мы их не хотим видеть в Испании. Не хотим их грязных денег. Ведь по большому счету речь идет о безопасности страны, ее суверенитете. Подобные настроения существуют и в других государствах Евросоюза. Пускай уезжают, куда хотят, – они нам здесь не нужны, – считает журналист.

Через шесть лет после приобретения вся указанная испанская недвижимость перешла от Курепиной к сыну Артякова – Дмитрию

Разбираясь с "весьма странным", по их словам, кредитом госпожи Курепиной, журналисты докопались, что она является родственницей Владимира Артякова, скорее всего, как считает "Эль Периодико", его тещей. Во всяком случае, в Москве, утверждает источник, и Артяков, и Курепина ранее были прописаны в одной квартире. Более того, в 2014 году, то есть через шесть лет после приобретения, вся указанная испанская недвижимость перешла от Курепиной к сыну Артякова – Дмитрию. Что же касается ранее упомянутого кредита, то его, похоже, офшорным компаниям никто не отдавал. И это журналисты считают еще одним доказательством того, что речь шла о капиталах Артякова. Использованный в этой истории прием достаточно известен, утверждает мадридский финансовый эксперт Антонио Виньяс:

– Как правило, к подобным махинациям прибегают лица, обладающие крупными средствами, а часто и властью. Сто евро не "отмывают". Речь идет лишь об очень больших суммах. Схема незамысловата. Вначале, чтобы скрыть имя подлинного владельца той или иной приобретенной недвижимости, следует создать ряд анонимных структур. К примеру, открыть фирму в Панаме, поскольку это офшорная зона, с которой у Испании не налажен обмен информацией в области капиталовложений. Затем можно создать еще одно предприятие, к примеру, на Багамских островах, тоже в офшоре. Ну а в заключение на деньги панамского предприятия, формально принадлежащего багамскому, можно приобрести недвижимость в Испании. И, таким образом, имя подлинного владельца денег и сделанного на них приобретения будет трудно выявить. А чтобы совсем всех запутать, можно оформить испанскую недвижимость на неприметное и никому не известное подставное лицо, – говорит Антонио Виньяс.

На стадии расследования отмывания денег иностранцами появляются трудности, так что большинство дел до суда не доходят

Может ли быть у истории, раскопанной журналистами, какое-либо продолжение? Ну, к примеру, уголовное дело в Испании по статье об "отмывании" денег? Маловероятно, считают эксперты. И проблема не только в трудностях с определением владельца капиталов. Нужно еще доказать, что вложенные деньги были получены неправедным путем. Понятно, что в случае с иностранцами это непросто. Здесь необходимо взаимодействие испанских спецслужб с соответствующими органами страны, где были добыты деньги и откуда они отправились путешествовать по офшорам, а затем очутились в Испании. Если подобного взаимодействия нет, то юридическое преследование иностранца обречено на неудачу. Говорит судья из Валенсии Жоаким Бош:

– У нас существует определенный дисбаланс. С одной стороны, система обнаружения "отмывания" работает хорошо. Есть учреждения, которые обязаны информировать контролирующие органы о подозрительном движении денежных потоков. Это банки, нотариальные конторы, продавцы недвижимости. Но на стадии расследования отмывания денег иностранцами появляются трудности, так что большинство дел до суда не доходят, – отмечает он.

Испанцы, хотя и были уверены в преступном происхождении денег россиян, доказать этого не смогли

За примерами далеко ходить не надо. В октябре прошлого года Национальная судебная палата Испании была вынуждена оправдать большую группу лиц – граждан России, которые обвинялись в отмывании денег. Следствие обнаружило инвестиции на десятки миллионов – в недвижимое и движимое имущество, а также в различный бизнес. В деле фигурировали и офшоры, и сомнительные капиталы, и подставные лица. В качестве обвиняемых выступали в основном российские бизнесмены с уголовным прошлым и довольно сомнительными нынешними связями как в преступном мире, так и во властных структурах, что позволяло испанцам называть их мафией.

Дело велось десять лет, но в конце концов развалилось. По свидетельству юристов, это произошло лишь потому, что испанцы, хотя и были уверены в преступном происхождении денег россиян, доказать этого не смогли. Им требовалось содействие российских правоохранительных органов, которые могли бы представить конкретные факты преступных деяний подсудимых. Но испанцы так и не дождались от коллег какой-либо помощи.