Утверждён окончательный список кандидатов в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины одобрила избирательный бюллетень для голосования на выборах президента страны, которые пройдут 31 марта. В окончательном списке кандидатов на пост главы государства – 39 фамилий.

На заседании ЦИК были также утверждены форма и текст бюллетеня для повторного голосования, которое будет проведено 21 апреля в случае необходимости.

Второй тур состоится, если ни один из претендентов на пост президента не наберёт более 50% голосов избирателей. В нём примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Политологи оценивают вероятность второго тура как очень высокую.

Избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Изначально на пост президента претендовало 44 кандидата.

1 марта мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов в пользу бывшего министра обороны и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Он объяснил это желанием "добиться победы объединённого кандидата от демократических сил". Ранее социологи отмечали, что у такого кандидата есть шансы пройти во второй тур.

7 марта, в последний день перед утверждением окончательного списка кандидатов в президенты, свою кандидатуру с выборов снял депутат Верховной рады и лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Он отказался баллотироваться в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула. Политические оппоненты называли обоих кандидатов представителями пророссийских сил.

Также свои кандидатуры с выборов президента Украины сняли глава партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап и замкомандующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос. Последний сделал это в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

По последнему опросу украинского центра социальных исследований "София", из тех респондентов, кто точно собирается проголосовать на президентских выборах и определился со своим кандидатом, 20,3% готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, 13,9% – лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, и 13,1% – Петра Порошенко. На данный момент это тройка лидеров предвыборной гонки.

В свою очередь, делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая находилась в Киеве с 6 по 8 марта для оценки предвыборного климата на Украине, отметила, что общая обстановка в стране подходит для проведения демократических выборов, а Центральная избирательная комиссия Украины действовала профессионально и хорошо их подготовила. Тем не менее, делегаты выразили обеспокоенность сообщениями о создании некоторыми кандидатами систем подкупа избирателей, злоупотреблениями административным ресурсом и ангажированностью олигархических СМИ.

Также в ПАСЕ раскритиковали избыток кандидатов в президенты и местных наблюдателей, назвав окончательный список претендентов на пост главы государства "беспрецедентно большим". По мнению делегатов, это может затруднить проведение голосования и вызвать проблемы в день выборов.