Забастовки и марши: международный женский день в разных странах

В Европе, Азии и других частях мира сегодня проходят мероприятия, связанные с международным женским днём 8 марта. Праздник отмечают по-разному, в том числе женскими маршами и забастовками.

Женские марши в странах СНГ

На постсоветском протранстве в двух странах прошли марши женщин: их организовали на Украине и в Киргизии.

В центре Киева на шествии собрались более ста человек, сообщает украинская служба "Радио Свобода". Протестующие держали плакаты с лозунгами против насилия и домогательств к женщинам, за равноправие, а также флаги ЛГБТ-сообщества. Неподалёку прошёл митинг правых активистов, которые выступают за сохранение "традиционных ценностей". По словам киевской полиции, удалось избежать провокаций между двумя группами.

В Бишкеке, в свою очередь, в марше по случаю женского дня улицами прошли более двух сотен человек. Цель акции, по словам организаторов - вернуть празднику "исконное" политическое значение. Протестующие требовали от государства более активных действий с целью уменьшить гендерную дискриминацию. Появились плакаты с такими надписями, как "ваших роз недостаточно" и "не хочу рожать десять детей".

Забастовки женщин в Евросоюзе

В отдельных странах Евросоюза прошли не только марши, но и забастовки женщин. Проходящую в Бельгии забастовку местные СМИ называют первой в истории. Организация "Коллектив 8-го марта" обратилась ко всем женщинам в стране с просьбой не выходить на работу и на занятия в учебных заведениях. Свою акцию феминистки называют "забастовкой заботы о других": по мнению организаторов акции, без непрерывных усилий женщин мир не смог бы просуществовать ни одного дня.

По словам бельгиек, в организации протеста они вдохновились прошлогодней забастовкой женщин в Испании, которая получила широкую огласку в европейских СМИ. В этом году в Испании также проходит подобная акция протеста. Испанские СМИ сообщают, что из-за забастовки в начале дня наблюдались значительные ограничения движения железнодорожного транспорта. Премьер-министр страны Педро Санчес и правящая социалистическая партия Испании в Твиттере выразили свою поддержку протестующим.

Российские танкисты поздравляют женщин с праздником

На восьмое марта в России не запланированы женские марши и забастовки. В ряде городов, однако, прошли пикеты за права женщин, например в Екатеринбурге:

А в Петербурге феминистки провели акцию "ваши цветы прорастут на могиле патриархата".

Поздравления российским женщинам с праздником записали первые лица государства, в том числе президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также губернаторы многих регионов. С оригинальным поздравлением выступила российская миссия при ОБСЕ. "Гендерное равенство? Не сегодня" - считают дипломаты.

Кроме них, Международный женский день отметили танкисты Кантемировской дивизии из Московской и Волгоградской областей. По случаю праздника, несколько танков приняло участие в особенных маневрах: следы гусениц оставили в снегу большой след в форме числа "8".

8 марта впервые отметила Международная женская социалистическая конференция в 1910 году. После Октябрьской революции СССР стал первой страной в мире, где прадник отмечался на государственном уровне. В 1975 году ООН официально признал Международный женский день днём борьбы за права женщин.