Активисты пропутинского движения "Сеть" ворвались в петербургскую кафе для женщин "Симона" в часы, когда туда запрещён вход мужчинам. Инцидент произошёл в четверг, 7 марта. Об этом на странице во "ВКонтакте" рассказали представители проекта "Рёбра Евы", занимающегося борьбой с гендерной дискриминацией.

Они рассказали, что в помещение кафе зашла группа мужчин, которые отказались покинуть заведение, несмотря на многочисленные просьбы. При этом происходящее снимали на камеру.

Видео опубликовано на сайте движения "Сеть". Активисты заявили, что хотят поздравить женщин с праздником 8 марта. "Бороться с дискриминацией через дискриминацию - это неэффективно, странно и неэтично", - объясняют смысл акции в отчёте движения.

Активисты принесли в кафе тюльпаны. В пятницу феминистки вернули эти тюльпаны к зданию одного из городских загсов, засыпав ими обнажённого мужчину, сообщает журналист Давид Френкель.

Кофейня-коворкинг для женщин открылась в Петербурге 3 февраля. 8 часов в день владельцы не пускают в неё мужчин. Организаторы объясняют, что хотели создать безопасное пространство для женщин. 11 февраля в помещение безуспешно пытался прорваться депутат Госдумы Виталий Милонов.

В конце февраля издание "Фонтанка" опубликовало репортаж, написанный журналистом, который проник в кафе, переодевшись в женское платье. Текст активно критиковался в феминистском сообществе.