Турция в октябре начнет развёртывать российские ракеты С-400

В рамках договора с Россией в октябре нынешнего года Турция начнёт развертывать российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар. Поставки российских ракет и технологий ранее вызвали недовольство США, которые вместе с Турцией состоят в НАТО.

По мнению министра обороны Турции, страна с начала 1990-х годов находится под угрозой ракетного удара, из-за чего ей нужно развёртывать собственный военный потенциал в этой сфере. При этом чиновник не уточнил, из-за действий каких стран, по его мнению, выросли угрозы по отношению к Турции.

Глава минобороны также повторил свои предыдущие слова о том, что поставки ракет и технологий из России — часть ранее подписанных договоренностей, которые Турция обязана выполнить. Хулуси Акар ранее так отвечал на претензии США. Американские чиновники заявляли, что Турции как члену НАТО не стоит заказывать ракетные комплексы у России.

5 марта Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором Анкара предостерегается перед покупкой российских ракет С-400. В нём говорится, что если Турция не откажется от сделки с Россией, Вашингтон пересмотрит участие страны в программе поставок истребителей F-35. В ответ Анкара призвала Вашингтон не "вмешиваться" в решения страны.

Турция заключила контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 с Россией в 2017 году. При этом в конце прошлого года Анкара также приобрела у США комплекс ракет Patriot на сумму в три с половиной миллиарда долларов.

Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Турцию, заявляя, что российская ракетная система не может быть интегрирована в воздушную и противоракетную оборону НАТО. Вашингтон пытался убедить Анкару отказаться от сделки в пользу американской противоракетной системы Patriot, указывая на то, что покупка оружия у России может привести к санкциям против Турции. Однако турецкие власти настаивали, что американские зенитно-ракетные комплексы не являются заменой российским С-400.