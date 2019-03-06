Турция ответила на обвинения США из-за покупки российского оружия

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что союзники страны по НАТО не должны "вмешиваться" в то, у кого Турция покупает оружие. Об этом в среду сообщили турецкие СМИ. Накануне Анкара подверглась критике Государственного департамента США за покупку у России ракетных систем С-400.

Мевлют Чавушоглу выразил недоумение реакцией Вашингтона на покупку ракет у России. По словам турецкого министра, который не упомянул непосредственно США, страна была вынуждена пойти на этот шаг, поскольку против ней якобы "годами создавались препятствия" для покупки любого оружия.

Глава турецкого МИД добавил, что отказавшим Турции в продаже оружия нельзя вмешиваться, когда Турция решается его купить у других членов НАТО либо вне пределов альянса.

Накануне Госдеп США опубликовал заявление, в котором Анкара предостерегается перед покупкой российских ракет С-400. В нем говорится, что если Турция не откажется от сделки с Россией, Вашингтон пересмотрит участие страны в программе поставок истребителей F-35.

Турция заключила контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 с Россией в 2017 году. При этом в конце прошлого года Анкара также приобрела у США комплекс ракет "Патриот" на сумму в три с половиной миллиарда долларов.

Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Турцию, заявляя, что российская ракетная система не может быть интегрирована в воздушную и противоракетную оборону НАТО. Вашингтон пытался убедить Анкару отказаться от сделки в пользу американской противоракетной системы "Патриот", указывая на то, что покупка оружия у России может привести к санкциям против Турции. Однако турецкие власти настаивали, что американские зенитно-ракетные комплексы не являются альтернативой российским С-400.