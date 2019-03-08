Задержали бывшего замглавы "Росгеологии", уволенного из-за стрима

Сотрудники ФСБ задержали в московском аэропорту "Внуково" бывшего заместителя главы госкорпорации "Росгеология" Руслана Горринга, который в конце января был со скандалом уволен.

Факт задержания Горринга подтвердил Следственный комитет - сообщает РИА Новости.

Ранее российские агентства со ссылкой на источники сообщили, что он был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено ещё в 2011 году.

Горринг был уволен из госкорпорации, которая объединяет геологоразведочные предприятия, после того, как в Сеть попали фрагменты видеотрансляции, на которой он во время игрового стрима на сервисе Twich ругается матом и рассказывает о сексе с подчинёнными, а также хвалится своим богатством и связями, в том числе о якобы имевшей место встрече с миллиардером Леонидом Михельсоном – главой газовой компании НОВАТЭК.

Комментируя увольнение Горринга, в "Росгеологии заявили", что "нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено", но из-за обстоятельств появления данной информации контракт с ним расторгнут. Минприроды пообещало провести проверку деятельности "Росгеологии". Сам Горринг в беседе с РБК заявил, что на видео попало его личное общение с друзьями в личное время, а саму "историю" назвал "раздутой". Он сказал, что уволился сам и уже получил предложения работать в Африке.

Издание Daily Storm утверждает, что Горринга раньше звали Руслан Ганижев и что в 2011 году его задерживали за получение взятки на сумму более пяти миллионов рублей. Идёт ли речь о том же самом уголовном деле, по которому он задержан сейчас - пока не ясно.