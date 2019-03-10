После митинга в Москве задержаны 13 человек

После окончания митинга за свободу интернета в Москве полиция задержала 13 человек, среди них – журналист Радио Свобода Андрей Киселёв, у которого при себе есть пресс-карта.

Киселёва задержали после того, как он снимал полицейских, которые без объяснения причин выхватывали из толпы людей и уводили в автозак.

В итоге задержанных разделили на два автозака. Одну группу увезли в отдел полиции по Мещанскому району, на вопрос второй "Куда нас везут?" полицейские ответили: "В лес".

Ранее полиция задержала ещё 16 человек, среди которых – члены Либертарианской партии, организаторы митинга за свободу интернета. Всех их доставили в отдел полиции по Красносельскому району.

Как сообщил член Либертарианской партии Михаил Светов, полицейские потребовали лицензии на связки воздушных шаров, назвав их беспилотным летательным средством. По данным "ОВД-Инфо", задержанным вменяют нарушение правил проведения публичного мероприятия и не пускают к ним адвокатов.

В воскресенье в Москве прошёл согласованный митинг за свободу интернета и против закона об изоляции его российского сегмента, который Госдума приняла в первом чтении. По данным активистов "Белого счетчика", на акцию пришли более 15 тысяч человек. Ещё несколько тысяч ждали, чтобы пройти через рамки, но многие из них не успели этого сделать даже к окончанию мероприятия. По свидетельствам очевидцев, сотрудники полиции специально затрудняли вход на акцию. Они также изъяли баннеры и задник сцены митинга.

Менее многочисленные акции за свободу интернета прошли в других городах России, в частности, Хабаровске, Воронеже и Санкт-Петербурге.