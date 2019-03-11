СМИ: самую дорогую дорогу в России построит компания Ротенберга

Находящаяся под санкциями компания "Мостотрест" Аркадия Ротенберга может стать генеральным подрядчиком строительства скоростной трассы вдоль Черноморского побережья до Сочи, которая будет стоить триллион рублей. Об этом газете "Ведомости" сообщили три участника обсуждения проекта. Сейчас готовится обоснование, на основании которого будут распределяться бюджетные деньги, пишет издание.

"Пока это намерения, должен быть конкурс", - заявил газете федеральный чиновник. Представитель Ротенберга отказался от комментариев, в "Мостотресте" на запрос не ответили.

Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки растягиваются на километры, на многих участках это двухполосный серпантин. Движение периодически приостанавливается, только в этом году – минимум дважды. Однако министерство транспорта считало строительство новой трассы нецелесообразным из-за слишком высокой цены – 1,6 триллионов рублей, а проект технически сложным. Около месяца назад ведомству был предложен новый проект дороги. Её хотят построить не от Джубги, а от Туапсе, что на 80 километров короче, и позволит снизить стоимость строительства до одного триллиона рублей.

Компания "Мостотрест" Аркадия Ротенберга – крупнейший в России строитель транспортной инфраструктуры. Именно ей достался проект самого дорогого моста – Крымского, соединяющего Россию с аннексированным украинским полуостровом. Стоимость контракта составляла почти 100 миллиардов рублей.

США, а затем и Евросоюз ввели санкции в отношении российских компаний, строивших Крымский мост. По мнению Вашингтона и Брюсселя, строительство Россией моста в аннексированный Крым наносит ущерб территориальной целостности Украины.