Прокуратура запросила 4 года колонии для Оюба Титиева

Прокурор в понедельник запросил четыре года колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей для главы грозненского отделения правозащитного общества "Мемориал" Оюба Титиева. Прения проходят в Шалинском городском суде в Чечне.

Правозащитника обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. О выступлении прокурора сообщается в телеграм-канале правозащитного центра.

Титиев был задержан в Чечне в январе прошлого года, по версии следствия, он вёз в машине около 200 граммов марихуаны. Всё это время он находится в СИЗО. Титиев отрицает вину, утверждая, что наркотики были подброшены.

Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно высказывался с резкой критикой деятельности правозащитников в республике.​

В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. В обществе "Мемориал" Оюба Титиева признали политзаключенным, международная правозащитная организация Amnesty International назвала его узником совести, хотя обвиняют его не по политической статье.