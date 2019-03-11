Гуайдо призывает ввести в Венесуэле режим чрезвычайного положения

Лидер венесуэльской оппозиции призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за массового отключения электроэнергии. Хуан Гуайдо назвал ситуацию в стране "катастрофой". Он считает, что режим чрезвычайного положения позволит запросить помощь третьих стран. Парламент Венесуэлы рассмотрит предложение Гуайдо в ближайшее время.



В конце прошлой недели более 20 штатов Венесуэлы, в том числе столица страны - Каракас, остались без света из-за сбоя в энергосистеме. В одной из обесточенных больниц умерли 15 детей. Власти Венесуэлы заявили, что причиной инцидента стала диверсия со стороны США. Эксперты считают, что перебои в работе электросетей стали следствием многолетнего недофинансирования отрасли.

Минобороны Венесуэлы сообщило, что армия взяла под охрану стратегические объекты энергоснабжения и ввела систему видеонаблюдения за линиями электропередач.



Венесуэла переживает глубокий политический и экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. В январе Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента и потребовал проведения независимых выборов. Гуайдо поддержали США, многие страны Латинской Америки и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.