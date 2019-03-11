"Гурвинек" провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров

Мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра", созданный при поддержке министерства культуры России, собрал за первые выходные проката 14 миллионов рублей - в полтора раза меньше прогнозов. Об этом сообщают "Ведомости". Мультфильм бойкотировали многие российские частные кинотеатры. Таким образом, они выступили против политики министерства культуры, которое перенесло дату выхода бельгийского мультфильма "Королевский корги", который должен был выйти одновременно с "Гурвинеком".

Показ мультфильма бойкотировали Ассоциация владельцев кинотеатров и киносети "Синема стар", "Каро" и "Киномакс". По данным единой государственной системы кинобилетов, 7-10 марта мультфильм показали 743 из 1900 российских кинотеатров, в основном - небольшие однозальные.

Премьера бельгийского мультфильма "Королевский корги" была запланирована на 7 марта, однако незадолго до этого министерство культуры России сообщило, что в выдаче прокатного удостоверения с этой даты отказывает. Чиновники сослались на постановление правительства, согласно которому они могут отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект. Однако позднее в ведомстве заявили, что проблемы связаны с тем, что прокатчики двух мультфильмов не смогли договориться об одновременном показе.