В среду стало известно, что Министерство культуры РФ так и не выдало прокатное удостоверение бельгийскому мультфильму "Королевский корги", премьера которого в России была запланирована на четверг, 7 марта. Конфликт вокруг "Корги" возник из-за желания ведомства Владимира Мединского заставить российские кинотеатры показать в "пиковые" по посещаемости кинотеатров "длинные" мартовские выходные другой мультфильм, "Гурвинек. Волшебная игра", снятый на киностудии имени Горького при поддержке Минкульта и Фонда кино.

5 марта три крупные российские сети кинотеатров – "Синема Стар", "Каро" и "Киномакс" – поставили ультиматум министерству, заявив, что если "Королевский корги" не получит прокатное удостоверение в требуемый срок, они откажутся показывать "Гурвинека". В среду, по данным Радио Свобода, в Минкульте состоялось совещание представителей кинотеатров и чиновников. Практических результатов оно не принесло: Владимир Мединский лишь снова призвал дистрибьютеров "Гурвинека" и "Корги" сесть за стол переговоров. По данным "Интерфакса", министерство предложило компании Volga, являющейся прокатчиком фильма "Королевский корги", сдвинуть премьеру на 21 марта или 4 апреля. На сайте Volga в качестве даты премьеры по-прежнему указано 7 марта, в расписаниях кинотеатров и системах бронирования билетов фильм есть, однако купить билет на него в интернете нельзя.

Компания MVK, дистрибьютор фильма "Гурвинек. Вошебная игра" утверждает в официальном заявлении, что "застолбила" дату премьеры 7 марта на неделю раньше Volga. При этом на сайте Минкульта в реестре прокатных удостоверений в качестве даты выхода "Гурвинека" указано 9 августа.

Это не первый случай, когда Министерство культуры пытается сдвинуть показ кассовых блокбастеров западного производства, чтобы "расчистить дорогу" российским проектам (хотя "Гурвинек" снят с участием специалистов из Бельгии и Чехии, откуда родом главный персонаж фильма, созданный чешскими кукловодами Йосефом Скупой и Густавом Носеком еще в 1926 году). В 2018 году ведомство пыталось заставить кинотеатры перенести премьеры фильмов "Приключения Паддингтона-2" и "Распрекрасный принц" ради увеличения сборов российских картин "Садко" и "Движение вверх". В результате премьера "Паддингтона" была сдвинута на несколько дней, а "Распрекрасного принца" – на месяц.

Радио Свобода попросило рассказать о ситуации, сложившейся из-за попыток Минкульта заниматься протекционизмом в отношении российских фильмов, Влада Козлова – директора по репертуару нескольких российских кинотеатров. На профессиональном жаргоне таких людей называют "букерами": именно они решают, какие картины и в каком объеме выгоднее показывать тем или иным кинотеатрам.

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– В чем суть вашей профессии, профессии "букера"? С каким количеством кинотеатров вы сотрудничаете?

– У меня девять кинотеатров, начиная от Петропавловска-Камчатского и заканчивая Санкт-Петербургом, в разных городах – там и Тюмень, и Улан-Удэ, и Омск. В их числе есть кинотеатры, которые расположены в торговых комплексах, а есть отдельные здания, предназначенные для показа кино. Мой функционал заключается в том, что я планирую репертуарную сетку кинотеатров, то есть делаю репертуарное планирование, решаю, что будет показывать кинотеатр ближайшие три месяца. Я формирую ежедневное расписание на основании кассовых сборов. В понедельник утром, например, я смотрю сборы за воскресенье и делаю для себя анализ: какой фильм лучше показать, в какое время, какое будет количество зрителей, какой валовый сбор. На основании этих цифр делаются некие корректировки. Если я понимаю, например, что фильму "Как приручить дракона" не хватает количества мест, что залы на нем загружены на 90%, значит фильму нужно добавлять количество сеансов. Как говорится, есть спрос – должно быть предложение. Все цифры я держу в голове и учитываю при выходе будущих аналогичных проектов, формируя репертуар исходя из доходов, которые приносит нам зритель.

– Человек, который решает на кинорынке закупать картину или нет - это тоже вы?

– Да. Но на самом деле мы не "закупаем" кино. Мы приезжаем на кинорынок. Там крупные компании, и голливудские, и российские представляют материалы своих будущих проектов – черновые материалы, какие-то эпизоды – чтобы у нас, у людей, который занимаются букингом, сложилось впечатление о том или ином проекте. Мы должны понять, как с этим проектом работать, как грамотно его разместить в том или ином городе, потому что специфика в каждом городе своя. Далее происходит следующее: у нас со всеми компаниями заключены договоры. По мере того, как студия определяется с датой выхода фильма в России (или, если это российская студия, то просто со своей датой выхода), мне присылают информацию: такого-то числа, допустим, в нашей компании будет выходить этот фильм. Когда студии формируют свои репертуарные планы, я смотрю, анализирую – стоит брать этот проект, не стоит брать проект, выгодно ли это экономически будет тому или иному "моему" кинотеатру. Если кинотеатр берет фильм, он просто отчисляет процент от продажи билетов. Допустим, вы пришли в кинотеатр, заплатили 200 рублей за билет в кино. 100 рублей получает дистрибьютор, а 100 рублей остается кинотеатру. Это мировая практика. Эта экономика сложилась очень и очень давно.

– В чем причина конфликта компании-прокатчика мультфильма "Королевский корги" и Министерства культуры? Почему идет такая борьба за дату, когда "Корги" и "Гурвинек" выйдут в прокат, ведь современные кинотеатры, как вы сами только что сказали, это зачастую мультиплексы в торговых центрах, где, по идее, можно показывать и тот, и другой фильм одновременно?

Главное, что нужно Минкульту – это цифры роста посещаемости российского кино

– Я, как человек, который занимается букингом кинотеатров, отношусь к этой ситуации отрицательно. Года два назад, наверное, Минкульт придумал такую историю, чтобы якобы поддержать российского производителя: был принят закон о том, что в прокатном удостоверении, которое получают все выходящие в России фильмы, должна стоять дата выхода фильма в российский прокат. Я понимаю, для чего это было сделано, но Минкульт официально представляет это так: фильмы для схожей аудитории не должны выходить в одну дату. В данной ситуации Минкульт посчитал, что два этих проекта рассчитаны на одну и ту же аудиторию – семейную. И для того, чтобы поддержать отечественного производителя, они отказали в выдаче прокатного удостоверения фильму "Королевский корги". Главное, что нужно Минкульту – это цифры роста посещаемости российского кино. А мы, по сути, зрителю, который будет отдыхать три дня, не даем выбрать то, что он хотел бы посмотреть. Мы убираем "Корги" и оставляем, допустим, одного "Гурвинека", ну, "дорабатывать" будет еще "Как приручить дракона". И таким образом мы как бы поднимаем наше российское кино.

​– Почему именно за эти даты идет такая борьба?

– Есть официальная статистика. У нас по сборам на первом месте стоит Новый год. На втором месте по сборам стоит 8 марта, на третьем месте стоят сборы 23 февраля. Иногда на третьем месте по сборам бывают майские праздники. Исходя из общего бокс-офиса кинотеатров в эти периоды и происходит такая вот нервотрепка. Я сейчас не могу открыть расписание ни в одном из "своих" кинотеатров, потому что я не знаю, будет у "Корги" прокатное удостоверение или нет. По сути, я теряю деньги на предварительной продаже билетов: есть процент людей, которые заранее планируют свой поход в кино, особенно на праздничные дни. Они готовы предварительно зайти на сайт кинотеатра или прийти в кинотеатр и купить билет, но я не могу открыть продажу билетов. Во-первых, я не имею права продавать билеты без прокатного удостоверения. Во-вторых, я не могу сформировать расписание, потому что у меня полная неизвестность.

– У "Гурвинека" прокатное удостоверение с датой уже есть?

– Да, есть. Оно было получено еще, по-моему, полгода назад. Вы можете зайти на сайт Минкультуры и увидеть. Причем там стояла дата выхода в прокат в августе, и они даже не успели это все исправить. Это все в открытом доступе. Но дистрибьютор "Гурвинека" принял решение, что они хотят выйти 7 марта. Минкульт говорит, что дистрибьютор "Гурвинека" и "Королевского корги" должны были сами договориться между собой, кто должен выходить в эту дату, и якобы, если дистрибьюторы не находят общего языка, то вмешивается Минкульт и предлагает свое решение. Понятно, что Минкульт будет стоять на стороне российского продукта. В пятницу они отправили письмо кинокомпании Volga о том, что им отказано в выдаче прокатного удостоверения, хотя деньги в рекламную кампанию вложены, фильм мы, по сути, запланировали, и за три минуты все расписание не переделать. У меня около 80 залов по всей России, независимых кинотеатров. Вы представляете, сколько нужно вреиени, чтобы переделать расписание в 80 залах? Чтобы сделать это экономически грамотно при том, что уходит один из фильмов? Возможно, была сделана ставка на то, что мы вместо запланированного "Корги" быстренько отдадим сеансы под "Гурвинека".

Деньги в рекламную кампанию вложены, фильм мы, по сути, запланировали

Есть еще один нюанс. Фильмы, которые финансируются Фондом кино, получают финансирование двух видов. Первое – это финансирование на безвозвратной основе. Часть проектов эти деньги обязуется вернуть. Меня лично, как гражданина, который платит налоги, всегда беспокоило, что, по сути, бюджетные деньги вкладываются в эти российские проекты. Очень мало российских проектов, которые окупаются и возвращают эти деньги в бюджет. Кроме того, почему-то никто не учитывает такой момент: прокат российского кино не облагается НДС, а зарубежное кино, которое прокатывается, еще и приносит в бюджет деньги, то есть 20%. Получается странная картина. Мы берем деньги, на безвозвратной основе отдаем российскому проекту, который потом не окупается, а попутно вычеркиваем западный продукт, который приносит в бюджет деньги на самых лакомых датах. У меня складывается впечатление, что Минкульту нужны лишь цифры роста посещаемости российского кино, чтобы не прекратилось финансирование всех этих российских проектов, потому что деньги там очень большие. При этом если посмотреть статистику, там, дай бог, три проекта в год, которые действительно являются достойными и отбивают свои бюджеты.

– Формально мировая премьера "Гурвинека" состоялась еще в 2017 году. Режиссер фильма жалуется, что все эти годы, почти два года, фильм не выходит на российские экраны.

– Насколько мне известно, что это не был широкий прокат. Скорее всего, его показывали просто в рамках каких-то мероприятий. Этот проект очень долго делался, все постоянно откладывалось. Изначально, если я не ошибаюсь, проект начинал делаться в России. Когда съемочной группе стало не хватать финансов и технических возможностей, они обратились к чехам и бельгийцам, потому что у них была хорошая техническая база. Они доделывали весь этот проект там, в этих странах. Широкого проката, на самом деле, у фильма еще не было.

– Можно ли сказать, что "Корги" и "Гурвинек" – фильмы одного класса? Почему кинотеатры считают, что бельгийского "Корги" показывать выгоднее, чем российско-чешско-бельгийского "Гурвинека"?

– Мы должны по возможности предложить зрителю ассортимент. Похожая ситуация с этой же компанией Volga была в мае 2018 года. У них стоял канадско-американский мультик "Распрекрасный принц" и на этой же дате стояла русская анимация "Садко". Это было 25 мая. Дистрибьюторы обоих фильмов выбрали, с точки зрения бизнеса, логичную дату: каникулы еще не начались, семьи с детьми еще не уехали отдыхать на моря. Очень удобный момент, чтобы действительно была возможность заработать денег. И произошла та же самая ситуация. Этой же компании отказали в выдаче прокатного удостоверения, потому что на этой дате стоял российский проект для схожей целевой аудитории. Кинотеатры против того, чтобы было регулирование. Кинотеатры построены на частные деньги, то есть частному инвестору пытаются сказать, что ты должен показывать "Гурвинка", а не "Королевского корги". Минкульт предложил компании Volga другие даты, 21 марта и 4 апреля. Это хорошее объяснение для журналистов – мы предложили подобную дату, там тоже будут каникулы. Но дистрибьютор не просто так берет и ставит ту или иную дату премьеры. Во-первых, он исходит из целевой аудитории. Во-вторых, дистрибьюторы, если они уходят от даты мирового проката, страдают от пиратства. Чем ближе фильм стоит к дате мировой премьеры, тем меньше вероятности, что какой-то процент населения посмотрит его в пиратской версии.

Должна быть честная конкуренция

Я считаю, что должен выходить и тот, и другой проект, и должна быть честная конкуренция. У Минкульта есть кинотеатры, переоборудование которых он финансирует, их уже приличное количество. Наша позиция такова: вы предлагаете 5 миллионов на переоборудование кинотеатра или. Например, на постройку еще одного зала. Есть программа господдержки от Минкульта, где выделяется эта сумма, но кинотеатру выставляются определенные условия: "мы готовы дать вам эти деньги, но 50% экранного времени вы должны отдавать под российское кино, даже если там будут пустые залы". Если человек соглашается на эти условия, пусть они экспериментируют на этих кинотеатрах, но никоим образом на кинотеатрах, которые построены на частные средства. В данном случае Минкульт решил, что два фильма не должны стоять на одной дате, не спросив об этом ни зрителя, ни кого-то еще. Он фактически насильно предлагает зрителю российский продукт, чтобы не было конкуренции.

– Минкульт показал, какие у него есть рычаги влияния, не выдав прокатное удостоверение "Королевскому корги". Крупные киносети, говорят, что они тогда не будут показывать "Гурвинека". Чем это обернется на практике в эти самые выгодные для прокатчиков дни? Что будут показывать кинотеатры этих сетей – ни тот, ни другой фильм, а что-то третье?

– Вы знаете, репертуар всегда богат, учитывая, что две недели назад вышел фильм "Как приручить дракона". Мы, в принципе, можем маневрами компенсировать потери того или иного проекта. Но с экономической точки зрения это будет уже не совсем правильно. Я буду закрывать эти дыры чем-то другим, экономически не обосновав для себя это. Я зажат. При этих фильмах я делаю один экономический расклад, сколько я примерно могу заработать (хотя это все равно во многом игра в рулетку), а без этого… Мне нужно максимизировать количество сеансов, которые приносят деньги. Других рычагов воздействия у кинотеатров, кроме как просто взять и отказаться от проката "Гурвинека", нет. Сейчас эта ситуация стала явной, озвученной. Когда была история с "Распрекрасным принцем", нам тоже все было понятно, но в то время Минкульт пытался об этом умалчивать, прокатное удостоверение не выдавали без всяких объяснений. Были лишь намеки - не ставьте зарубежный продукт на одну дату с российским проектом. Похожая история была в январе 2018 с "Приключениями Паддингтона-2". Там тоже никто напрямую не говорил, что это делается для поддержки российского фильма, но мы, как кинотеатры, как люди, которые занимаются репертуарной политикой, и без объяснений прекрасно понимали, какой фильм где и кому мешает.

Где гарантия на будущее, что это не станет цензурой?

То, что кинотеатры теряют из-за этого деньги, ненормально. Все-таки люди, инвесторы, часто вкладывают очень большие средства в переоборудование кинотеатров. А где гарантия на будущее, что это не станет цензурой? Под этой маркой можно сначала аккуратно предложить перенести дату выхода фильма в России, а потом, потихонечку, если шума не будет, вообще не выдать прокатное удостоверение. Мы живем в России и понимаем, что можно что угодно сделать. Были времена, когда все это не регулировалось, никто не вмешивался в этот бизнес. Все началось, когда государство стало выделять финансы под русское кино, то есть когда образовался Фонд кино. Вот с этого и началось активное вмешательство государственной структуры в этот бизнес.

– Существует ли подобный протекционизм в других странах? В СМИ часто приводят в пример Францию, власти которой якобы пытаются тоже как-то ограничивать прокат, скажем, американских фильмов ради своих собственных.

– Есть такой человек, Жоэль Шапрон, он представитель французской киноиндустрии, он везде всем объясняет, что Министерство культуры неправильно трактует эту информацию, когда так говорит. В многочисленных интервью он объяснял, как устроена у них эта система. Это на 180 градусов противоположно тому, как это пытаются представить наши продюсеры и наши киношники, которые занимаются производством российского кино. Простому зрителю вообще все равно, как это происходит. Он пришел в кинотеатр, хочет посмотреть фильм, он заплатил деньги – все! Я считаю, что у нас есть проекты, которые достойны конкурировать с западным продуктом. Та же самая студия "Мельница", если брать семейное кино, достойно конкурирует с голливудскими проектами. Они собирают хорошие деньги. Зрителя же не обманешь. Мы, как кинотеатры, смотрим: если зритель голосует рублем, мы стараемся увеличить для него количество сеансов, продлить сроки проката. Мне, допустим, непонятно, почему дистрибьютор "Гурвинека" должен договариваться с конкурирующий компанией?! У одних один продукт, у других другой продукт. Мы же не можем, допустим, в магазине убрать помидоры, чтобы сегодня были только огурцы – и пусть народ насильно покупает эти огурцы, а помидоры будут через две недели, подождите!, – говорит директор по репертуару нескольких российских кинотеатров Влад Козлов.

В среду вечером в компании Volga не смогли ответить Радио Свобода на вопрос о том, будет ли показ мультфильма "Королевский корги" перенесен на другую дату или отменен вовсе, посоветовав обратиться за комментарием в четверг. На сайтах сетей кинотеатров, отказавшихся показывать "Гурвинека", по состоянию на среду, не было никаких упоминаний ни об этом фильме, ни о фильме "Королевский корги".