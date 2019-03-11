Песков: митинговавшие за свободу интернета заблуждаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедший в воскресенье в Москве многотысячный митинг за свободу интернета.
Песков заявил, что смотрел репортаж о митинге по телевизору – не уточнив, правда, по какому каналу он смог это сделать. По утверждению пресс-секретаря, один из участников акции сказал в своей речи, что власти "хотят нажать кнопку и отключить интернет", что является, по мнению Пескова, "абсолютным заблуждением".
Пресс-секретарь Путина отметил, что "участник акции почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на кнопку и отключит его от интернета, а опасаться надо как раз этого". Действия властей, по словам пресс-секретаря, направлены на то, чтобы застраховать граждан России "от подобных отключений", а также на "жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве".
В связи с этим Песков подчеркнул, что "в плане свободы интернета позицию участников митинга можно поддержать, но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение его работы". "Ни среди авторов законопроекта, ни в администрации президента, ни в правительстве никто не является сторонником идеи урезания возможностей работы всемирной сети", - резюмировал пресс-секретарь президента России.
- 12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мер по защите и устойчивой работе сети Интернет в России. Один из авторов документа, член Совета Федерации Андрей Клишас, заявлял, что законопроект позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в стране. В пояснительной записке к документу отмечалось, что проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".
- 10 марта в нескольких городах России прошли митинги и пикеты за свободу Интернета и против принятия Госдумой закона об изоляции его российского сегмента. Самая многочисленная акция состоялась в центре Москвы – она собрала более 15 тысяч человек. Организатором мероприятия выступила незарегистрированная "Либертарианская партия России".
- Несмотря на то, что митинг был согласован с властями, полиция задержала на нём 28 человек, в большинстве случаев – без объяснения причин. Двое из задержанных до сих пор находятся под стражей – их обвиняют в повторном нарушении правил проведения акции. По этой статье задержанным грозят штрафы до 300 тысяч рулей или арест сроком до 30 суток.
- В Кремле не стали комментировать массовые задержания на согласованном митинге.