Песков: митинговавшие за свободу интернета заблуждаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедший в воскресенье в Москве многотысячный митинг за свободу интернета.

Песков заявил, что смотрел репортаж о митинге по телевизору – не уточнив, правда, по какому каналу он смог это сделать. По утверждению пресс-секретаря, один из участников акции сказал в своей речи, что власти "хотят нажать кнопку и отключить интернет", что является, по мнению Пескова, "абсолютным заблуждением".

Пресс-секретарь Путина отметил, что "участник акции почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на кнопку и отключит его от интернета, а опасаться надо как раз этого". Действия властей, по словам пресс-секретаря, направлены на то, чтобы застраховать граждан России "от подобных отключений", а также на "жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве".

В связи с этим Песков подчеркнул, что "в плане свободы интернета позицию участников митинга можно поддержать, но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение его работы". "Ни среди авторов законопроекта, ни в администрации президента, ни в правительстве никто не является сторонником идеи урезания возможностей работы всемирной сети", - резюмировал пресс-секретарь президента России.