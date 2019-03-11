Учёные: "мусорная реформа" нанесёт огромный ущерб здоровью россиян

Политик Дмитрий Гудков выложил на своей странице в Фейсбуке заключение рабочей группы общественной экологической экспертизы по проекту так называемой "мусорной реформы", одобренной президентом России Владимиром Путиным.

Эксперты, в число которых вошли известные российские экологи, химики, физики и гидрогеологи, проанализировали проектную документацию типового мусоросжигательного завода, строительство которых предполагается в рамках федеральной программы "Чистая страна", и заключили, что такой завод будет являться источником выбросов около 1,5 миллионов тонн в год углекислого газа. Кроме того, "дешёвая и примитивная трехступенчатая система очистки с упором на активированный уголь" приведёт "к выбросам около 2 тонн в год веществ 1-го класса опасности, которые являются аналогами боевых отравляющих веществ".

По заключению учёных, только один предлагаемый в проекте завод будет выбрасывать в воздух количество диоксинов равное количеству этого опаснейшего вещества, что выбрасывают все 77 работающих в настоящее время мусоросжигательных заводов в США.

Помимо этого, каждый новый российский завод отравит почву на 100 квадратных километров вокруг, из-за чего будет нанесён непоправимый ущерб здоровью населения.

"В результате врождённых и приобретенных заболеваний, в том числе онкологических, люди будут больше болеть и меньше жить, – сказано в экспертизе российских учёных, – а также снизится рождаемость за счёт врождённого бесплодия".

Дмитрий Гудков считает, что всё это произойдет по вине компании "РТ-Инвест", гендиректором которой является Андрей Шипелов. Его, в свою очередь, связывают с гендиректором корпорации "Ростех" и членом бюро высшего совета партии "Единая Россия" Сергеем Чемезовым. В ближайшее время "РТ-Инвест" собирается построить четыре новых мусоросжигательных завода в Подмосковье и ещё один – в Казани.

В прошлом году в Подмосковье начались массовые протесты против "мусорной реформы". Их участники подвергаются преследованию со стороны властей. На одного из лидеров протеста в Коломне, Вячеслава Егорова, было заведено уголовное дело по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Это второе уголовное дело, заведённое по этой статье, после дела оппозиционного активиста Ильдара Дадина, получившего в 2015-м году 3,5 года лишения свободы. Сейчас Вячеслав Егоров находится под домашним арестом.