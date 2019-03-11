Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Президент Алжира Бутефлика отказался от борьбы за пятый срок

Абдельазиз Бутефлика

Президент Алжира объявил о переносе выборов главы государства и о своём решении не участвовать в них в качестве кандидата на пятый президентский срок. Несколько недель назад Бутефлика объявил о намерении добиваться переизбрания, что вызвало волну возмущения в стране и привело к многочисленным массовым демонстрациям протеста. 82-летний президент, после двухнедельного лечения в Швейцарии, 10 марта вернулся на родину.

Престарелый алжирский лидер возглавляет страну уже 20 лет, однако в последние годы, после перенесённого в 2013 году инсульта, стал реже появляться на публике.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG