Президент Алжира Бутефлика отказался от борьбы за пятый срок

Президент Алжира объявил о переносе выборов главы государства и о своём решении не участвовать в них в качестве кандидата на пятый президентский срок. Несколько недель назад Бутефлика объявил о намерении добиваться переизбрания, что вызвало волну возмущения в стране и привело к многочисленным массовым демонстрациям протеста. 82-летний президент, после двухнедельного лечения в Швейцарии, 10 марта вернулся на родину.

Престарелый алжирский лидер возглавляет страну уже 20 лет, однако в последние годы, после перенесённого в 2013 году инсульта, стал реже появляться на публике.