США потребовали модернизации автоматики "Боинг-737 MAX 8"

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало от авиастроительного концерна Boeing модернизировать автоматическую систему управления самолётом "Боинг-737 MAX 8". В частности, системы автоматического определения и коррекции положения носа самолёта относительно линии горизонта. Нововведения станут обязательными не позднее апреля 2019 года, говорится в пресс-релизе FAA. В нём также отмечается, что самолеты "Боинг-737 MAX 8" являются пригодными для полетов и безопасными, несмотря на две аварии лайнеров этого типа за последние полгода.

В компании Boeing заявили, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах "Боинг-737 MAX 8" в ближайшие недели. Кроме того, будут внесены уточнения в материалы для подготовки пилотов.

10 марта "Боинг-737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines вылетел из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби и разбился через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек. Перед крушением пилот успел сообщить о проблемах на борту. В октябре прошлого года в Индонезии разбился самолет той же модели, тогда погибли 189 человек.

Из-за аварии в Эфиопии Китай, Индонезия и Сингапур приостановили использование самолётов "Боинг-737 MAX 8". Кроме того, временно отказаться от их эксплуатации решили авиакомпании Ethiopian Airlines и Aeromexico.