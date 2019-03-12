Опрос: большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу

Большинство граждан России и Украины считают, что их страны должны быть с открытыми границами, без визового и таможенного режима. Такого мнения, согласно совместному опросу "Левада-центра" и Киевского международного института социологии, придерживаются 52 процента россиян и 48 процентов украинцев. За закрытую границу высказалась четверть российских респондентов и более трети украинских.

О хорошем отношении к украинцам заявили 82 процента россиян, 25 процентов из них охарактеризовали свое отношение как очень хорошее. На Украине 77 процентов граждан хорошо относятся к россиянам, из них 23 процента - очень хорошо.

За последние три года образ украинцев среди жителей России существенно улучшился, отмечают социологи. В мае 2016 года"очень хорошо" и "в основном хорошо" к украинцам относились 59 процентов россиян. Число украинцев положительно оценивающих образ россиян выросло за три года на 10 процентов.

Осенью прошлого года Украина приостановила действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был подписан в 1997 году. Киев считает, что Москва нарушила договор о дружбе, аннексировав Крым и оказывая военную поддержку сепаратистам в Донбассе. Россия отвергает эти обвинения, а аннексию Крыма называет "воссоединением".