FT: бизнес США бойкотирует Петербургский форум из-за дела Калви

Руководители крупных американских компаний могут бойкотировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне в связи с арестом в Россииоснователя фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Ранее посол США в России Джон Хантсман также говорил, что не поедет на форум в Петербург, если Калви не освободят.

Как отметил один из собеседников издания, бизнесмены сильно напуганы. У них складывается впечатление, что президент России Владимир Путин поддерживает уголовное преследование Калви. "Если он (Калви) в тюрьме, это может случиться с каждым", - сказал он. Другой источник газеты добавил, что арест Калви – удар по инвестиционному климату и "нехватка международного присутствия в Петербурге будет ясным индикатором этого".

Ранее в Кремле заявили, что арест Майкла Калви не должен сказаться на инвестиционном климате. Однако с момента задержания основателя Baring Vostok несколько американских компаний уже отменили запланированные поездки инвесторов в Россию, сообщает Reuters.

Майкла Калви задержали 15 февраля. Он помещён под стражу. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.

Как сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, в администрации президента России подозревают структуры инвестиционного фонда Майкла Калви в финансировании российской оппозиции. Baring Vostok якобы могла выделять деньги на протестные акции перед президентскими выборами 2018 года.

За освобождение предпринимателя ранее высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Яндекса" Аркадий Волож и ряд интернет-предпринимателей.