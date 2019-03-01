"Дождь": в Кремле заподозрили фонд Майкла Калви в поддержке оппозиции

В администрации президента России подозревают структуры инвестиционного фонда Майкла Калви, арестованного по делу о мошенничестве, в финансировании российской оппозиции. Baring Vostok якобы могла выделять деньги на протестные акции перед президентскими выборами 2018 года. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Собеседник телеканала утверждает, что фонд пытался "раскачать ситуацию перед выборами". Компания, как утверждается, выделяла деньги на протесты обманутых дольщиков и дальнобойщиков против системы "Платон". Деньги якобы поступали через "Норвик-банк", советник председателя правления которого Алексей Кордичев арестован вместе с Калви.

До 2015 года "Норвик-банк" назывался "Вятка-банк". В 2012 году его проверяли сотрудники ФСБ из-за счетов оппозиционера Алексея Навального и бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

Ещё один собеседник "Дождя" сказал, что арест основателя Baring Vostok может означать, что "он попытался давать денег тому, кому не надо давать". Адвокат Калви заявил, что его клиент не считает дело политическим. Близкий к Кремлю источник "Дождя" предположил, что версия о финансировании протестов может быть выгодна руководству страны, чтобы оправдать уголовное дело перед представителями бизнеса.

Калви и ещё пять человек были задержаны в Москве 15 февраля. Все они помещены судом под стражу. По версии следствия, основатель Baring Vostok организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Бизнесмен обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.

Калви просил суд отправить его под домашний арест, чтобы он смог подготовить детей к поступлению в университет. За освобождение предпринимателя ранее высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Яндекса" Аркадий Волож и ряд интернет-предпринимателей.

Против освобождения Калви выступил банкир Владислав Тепляшин, признанный потерпевшим по делу Baring Vostok. "Мы считаем, что Калви совершил именно мошенничество", – заявили представители Тепляшина в суде.

Фонд Baring Vostok опубликовал открытое письмо, в котором попросил президента России Владимира Путина ​"взять под личный контроль" уголовное дело в отношении Калви. Пресс-секретарь Путина заявил, что президент в дело вмешиваться не будет. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждало, что Путин считает оправданным преследование бизнесмена.