Председатель парламента Чечни объявил "кровную месть" блогеру

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил "кровную месть" покинувшему Россию блогеру Тумсо Абдурахманову. Тот назвал Ахмата Кадырова – первого президента Чечни и отца нынешнего главы республики – "никем" и "предателем чеченского народа".
Свое заявление Абдурахманов сделал во время разговора с российским общественным деятелем Максимом Шевченко. Запись блогер выложил на своем канале в YouTube. В ответ на слова Абдурахманова Шевченко заявил, что тот оскорбляет память Ахмата Кадырова.
Магомед Даудов, в свою очередь, выложил у себя в Инстаграме обращение к Тумсо Абдурахманову, заявив, что он с братьями объявляет блогеру "кровную месть" за то, что тот "сказал об Ахмате-хаджи". При этом председатель чеченского парламента уточнил, что убивать блогера не будут. Даудов также пообещал встретить Абдурахманова "с цветами" в аэропорту, когда того "выдворят из Польши".
Оригинал заявления Даудова в Инстаграме уже недоступен, но копию его записи Абдурахманов опубликовал в Telegram.
В беседе с Би-би-си Тумсо Абдурахманов заявил, что воспринимает угрозу Даудова всерьёз, но не испытывает страха.
- В России Абдурахманова обвиняют в участии в незаконных вооружённых формированиях в Сирии. Сам он настаивает, что его преследование в России связано с конфликтом с Исламом Кадыровым – двоюродным братом и бывшим главой администрации руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Абдурахманов утверждает, что в Сирии никогда не был. В 2015 году блогер бежал в Польшу и несколько раз просил предоставить ему политическое убежище.
- Правозащитная организация Amnesty International призвала Польшу отменить экстрадицию Абдурахманова в Россию. Правозащитники уверены, что возвращение в страну грозит ему пытками и несправедливым преследованием.
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