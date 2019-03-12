Председатель парламента Чечни объявил "кровную месть" блогеру

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил "кровную месть" покинувшему Россию блогеру Тумсо Абдурахманову. Тот назвал Ахмата Кадырова – первого президента Чечни и отца нынешнего главы республики – "никем" и "предателем чеченского народа".

Свое заявление Абдурахманов сделал во время разговора с российским общественным деятелем Максимом Шевченко. Запись блогер выложил на своем канале в YouTube. В ответ на слова Абдурахманова Шевченко заявил, что тот оскорбляет память Ахмата Кадырова.

Магомед Даудов, в свою очередь, выложил у себя в Инстаграме обращение к Тумсо Абдурахманову, заявив, что он с братьями объявляет блогеру "кровную месть" за то, что тот "сказал об Ахмате-хаджи". При этом председатель чеченского парламента уточнил, что убивать блогера не будут. Даудов также пообещал встретить Абдурахманова "с цветами" в аэропорту, когда того "выдворят из Польши".

Оригинал заявления Даудова в Инстаграме уже недоступен, но копию его записи Абдурахманов опубликовал в Telegram.

В беседе с Би-би-си Тумсо Абдурахманов заявил, что воспринимает угрозу Даудова всерьёз, но не испытывает страха.