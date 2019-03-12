Добровольцы из войск СС до сих пор получают "гитлеровские пенсии"

В Германии правительство федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн подтвердило, что продолжает выплачивать пенсии шведским добровольцам, служившим в войсках Третьего рейха. По данным шведской газеты Dagens Nyheter, в Швеции живут 15 человек в возрасте от 82 лет до 101 года, которые до сих пор получают ежемесячные пенсии, назначенные иностранным добровольцам по распоряжению Гитлера в 1941 году.



Из пятнадцати так называемых "гитлеровских пенсионеров" как минимум двое служили в частях СС, могли участвовать в боевых действиях и заниматься уничтожением мирного населения на оккупированных территориях. Речь идёт о Карле фон Цейпеле и Яне Дюфве, служивших в дивизии «Викинг». В эту дивизию, впервые в войсках СС, принимали на службу добровольцев, представлявших, как тогда определяли германские власти, «расово приемлемые народы» — голландцев и датчан, фламандцев и валлонов, финнов, норвежцев и эстонцев.



Фон Цейпель после войны уехал в Испанию, где при диктатуре Франко скрывались от международного трибунала многие бывшие нацисты. Позднее он переехал на родину.

Ян Дюфв участвовал в оккупации Норвегии, воевал на Балканах, а после войны занялся юриспруденцией. Издание "Медуза", опубликовавшее перевод статьи из шведской газеты, отмечает, что полученные от немецких властей данные не позволяют однозначно утверждать, что фон Цейпель и Дюфв лично участвовали в военных преступлениях, совершенных войсками СС.



В мире насчитывается больше двух тысяч «гитлеровских пенсионеров». В феврале 2019 года бельгийские активисты сообщили, что в Бельгии проживают около 30 человек, которые до сих пор получают так называемые «гитлеровские пенсии» за участие во Второй мировой войне на стороне Германии. Принятый в 1950 году в ФРГ закон об опеке над жертвами войны продлил выплату этих пенсий для тех, кто был тяжело ранен в боях. При этом она зачастую выше, чем компенсации, которые Германия платит жертвам нацизма.



Статистические данные министерства труда и социальных вопросов позволили установить, что сегодня в мире проживают свыше двух тысяч человек, пользующихся такими субсидиями немецкого правительства.