Активиста, "похоронившего" Путина, арестовали на 28 суток

Суд в Набережных Челнах арестовал на 28 суток активиста Карима Ямадаева за инсталляцию в виде могилы президента России Владимира Путина недалеко от здания Следственного комитета. Об этом Idel.Реалии сообщил защитник Рузиль Мингалимов. Ямадаева признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения публичной акции.

10 марта активиста задержали по подозрению в проведении акции с размещением "могилы" президента России у здания следственного отдела регионального управления Следственного комитета в Набережных Челнах. Металлическая оградка и "надгробный памятник" с изображением Путина и датами 1952-2019 были установлены в воскресенье утром. Активист находился в отделе полиции с вечера воскресенья.

В январе этого года Карима Ямадаева арестовали на восемь суток за установку самодельного памятника жертвам политических репрессий в Набережных Челнах.

Адвокат заявил, что обжалует решение суда.

Издание "Медуза" накануне сообщило, что соцсеть ВКонтакте удаляет посты с фотографиями "надгробия". Пресс-служба соцсети объяснила свои действия, сравнив фотографии с "заведомо ложными историями о выдуманной гибели известного человека" и заявив, что идёт навстречу пожеланиям пользователей "реже встречать публикации, которые вводят их в заблуждение".