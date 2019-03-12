Министерство обороны приступило к созданию "суверенного интернета"

Министерство обороны России приступило к созданию мультисервисной транспортной сети связи (сокращённо - МТСС), которая станет основой для "суверенного интернета".

Как сообщили в ведомстве, МТСС будет полностью готова через два года, а первый этап работы будет завершён к концу 2019 года. К этому времени военные намерены проложить волоконно-оптический кабель через Арктику.

Отмечается, что для сети будет создан свой поисковик, электронный журнал учёта действий, а также своя система идентификации пользователей. Сеть будет полностью закрыта от мирового интернета и не будет иметь точек обмена трафиком с ним. Всю информацию планируется хранить на серверах Минобороны, которое уже начало создавать территориально распределительные центры обработки данных.