Трамп: "Не хотел бы, чтобы Альберт Эйнштейн был моим пилотом"

Президент США Дональд Трамп считает, что современные пассажирские самолёты стали слишком сложными в управлении, и это создаёт угрозу для безопасности полётов.

"Самолёты становятся слишком сложными для того, чтобы на них летать. Пилоты больше не нужны, а нужны специалисты по комьютерным технологиям из Массачусетского технологического института" - написал Трамп в твиттере. "Не знаю как вы, а я не хотел бы, чтобы моим пилотом был Альберт Эйнштейн", написал Трамп, добавив, что предпочёл бы великому физику профессиональных лётчиков, которые в любой момент могли бы взять самолёт под контроль. Трамп посетовал, что "слишком сложными" стали и другие сферы человеческой жизни, связанные с техникой.

Высказывания Трампа прозвучали на фоне расследования причин катастрофы самолёта "Боинг-737 MAX 8" в Эфиопии, жертвами которой в воскресенье стали 157 человек. Это вторая за последние несколько месяцев катастрофа самолёта подобного типа. Оба раза самолёты упали на землю спустя несколько минут после взлёта.

Ряд стран авиакомпаний после этого ввели запрет на полёты самолётов этого типа. Речь идёт о Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Китае, Австралии, Индонезии. Соединённые Штаты такого запрета не вводили, однако Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало от авиастроительного концерна Boeing модернизировать автоматическую систему управления самолётом "Боинг-737 MAX 8". Нововведения станут обязательными не позднее апреля 2019 года, говорится в пресс-релизе FAA.

В компании Boeing заявили, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах "Боинг-737 MAX 8" в ближайшие недели. Кроме того, будут внесены уточнения в материалы для подготовки пилотов.

Официально причины катастрофы "Боинга" в Эфиопии пока не объявлены.