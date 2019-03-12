Момент истины для Брекзита. Британский парламент проголосовал против плана Мэй выхода из ЕС

Британский парламент проголосовал против соглашения правительства Терезы Мэй с Евросоюзом об условиях Брекзита – за 17 дней до назначенной даты выхода Британии из ЕС. Голосование в парламенте прошло вечером во вторник. В среду парламент будет голосовать – покидать ли Евросоюз без соглашения.

Решение выйти из ЕС было принято на референдуме в Британии около трех лет назад, датой Брекзита было назначено 29 марта 2019 года. Договор, который правительство во главе с премьер-министром Терезой Мэй почти два года согласовывало с ЕС, в январе потерпел в парламенте сокрушительное поражение. В последние недели Мэй попыталась изменить соглашение так, чтобы оно устроило большинство депутатов.

Тем не менее против соглашения проголосовал 391 депутат, за — 242.

Ключевой вопрос — граница между Северной Ирландией (частью Соединенного королевства) и Ирландией (государством-членом ЕС). Выход Британии из единого таможенного пространства ЕС (что подразумевает Брекзит) требует проверки товаров на границе. Такой контроль можно организовать в портах (хотя это может повлечь перебои в поставках), но на единственной сухопутной границе Великобритании с ЕС — с Ирландией — нужно будет устанавливать реальную границу. Это противоречит мирным соглашениям, положившим конец междуусобномк конфликту в Ольстере. Многие опасаются возобновления кровопролития.

План Терезы Мэй подразумевает, что пока границы не будет, а Великобритания будет придерживаться больщинства правил Европейского таможенного пространства. В будущем же, благодаря неким новым технологиям, возможно будет наладить контроль товаров и без границы.

Сторонники Брекзита опасаются, что в результате Великобритания окажется связанна с ЕС неким новым соглашением, и не сможет его разорвать по своему усмотрению.

Противники Брекзита выступают за сохранение Великобритании в таможенном союзе с ЕС.

Вечером в понедельник — за сутки до голосования в парламенте — Мэй совершила последнюю попытку добиться гарантий от ЕС, что Британия не останется связанной соглашением с ЕС на неопределенный период. Она заявила о прорыве, но во вторник генеральный прокурор Джеффри Кокс счел, что изменения по-прежнему не гарантируют права Британии в одностороннем порядке отказаться от соглашений.

Жесткие сторонники Брекзита заявили, что не поддержат проект. Премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что если депутаты не одобрят соглашение, Брекзит может не состояться.

Что дальше

Завтра парламент проведет голосование по возможности выхода из ЕС вовсе без соглашений. Многие экономисты и предприниматели предупреждают о тяжелых последствиях такого Брекзита для экономики ЕС. Это также будет означать установление жесткой границы с Ирландией.

Если парламент выскажется против выхода из ЕС без соглашения, в четверг состоится голосвание о возможности отсрочки Брекзита.