Евросоюз запретил полеты самолетов Боинг-737 Max

Евросоюз решил временно запретить к полету самолеты модели "Боинг-737 MAX 8", говорится на сайте Агенства по авиабезопасности ЕС. Мера введена на неограниченое время, начиная с 19.00 по Центрально-европейскому времени (21.00 по Москве).

Как сообщается на сайте ведомства, решение было принято после авиакатастрофы в Эфиопии с участием этой модификации самолёта. Агентство называет этот шаг необходимым для обеспечения безопасности полетов в Евросоюзе. Запрет распространится как на внутренние, так и на входящие и выходящие рейсы из Евросоюза.

Ряд стран ввели такой же запрет после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой в воскресенье стали 157 человек. Это вторая катастрофа этого типа самолета за последие месяцы.

Запрет ввели в том числе Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Малайзия и Турция. Соединённые Штаты такого запрета не вводили, однако Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало от авиастроительного концерна Boeing модернизировать автоматическую систему управления самолётом "Боинг-737 MAX 8". Нововведения станут обязательными не позднее апреля 2019 года, говорится в пресс-релизе FAA.

В компании Boeing заявили, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах "Боинг-737 MAX 8" в ближайшие недели. Кроме того, будут внесены уточнения в материалы для подготовки пилотов.

Официально причины катастрофы "Боинга" в Эфиопии не объявлены.