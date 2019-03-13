Палата представителей США одобрила законы против Кремля и Путина

Палата представителей США во вторник одобрила пакет законопроектов, которые направлены на противодействие агрессивной политике Кремля и требуют расследовать коррупцию, связанную с деятельностью президента Владимира Путина.

Так один из законопроектов под названием KREMLIN Act касается минимизации вмешательства со стороны России и ограничении российских разведывательных сетей. Документ требует от главы национальной разведки США Дэна Коутса в течение 90 дней подготовить отчеты с оценкой "намерений политического руководства России" и возможных угроз со стороны Москвы для США и НАТО и попытках России "использовать слабость и разногласия между её западными противниками".

Ещё один принятый накануне законопроект "О прозрачности в отношении Владимира Путина" требует от американской разведки представить данные о размерах доходов и имуществе президента России.Одна из авторов документа представитель Республиканской партии Элис Стефаник заявила, что Владимир Путин и его коррумпированные союзники стремятся ослабить демократию во всем мире, укрепляя политический контроль неэтичными методами. Они должны быть привлечены к ответственности, считает Стефаник. В соответствии с документом в течение 180 дней с момента вступления закона в силу, директор Национальной разведки США совместно с госсекретарем и министром финансов будут обязаны представить доклад о личном состоянии российского президента.



В Кремле ранее назвали законопроект "русофобскими потугами" и призвали не воспринимать его всерьёз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин "вряд ли в курсе такой инициативы".

В июле 2017 года глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер на слушаниях в комитете Сената США заявил, что считает президента России Владимира Путина самым богатым человеком в мире. Браудер, которого в России обвиняют в финансовых преступлениях, оценил состояние Путина в 200 миллиардов долларов.

В январе 2018 Министерство финансов США представило "Кремлёвский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи.