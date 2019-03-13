Бывший казначей Ватикана приговорен к 6 годам тюрьмы за педофилию

Суд в Мельбурне (Австралия) приговорил к шести годам тюрьмы 77-летнего кардинала Джорджа Пелла, признанного виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Вердикт присяжных был вынесен ещё в декабре, а приговор объявлен 13 марта. В документе отмечатся, что кардинал злоупотребил властью и проявил "поразительное высокомерие".

Ранее суд признал, что в 1996 году Пелл, будучи архиепископом Мельбурна, совершил насильственные действия в отношении двух мальчиков из хора в комнатах городского собора. Кардинал свою вину категорически отрицает, утверждая, что обвинения являются плодом фантазии жертв.

Пелл — самый высокопоставленный католический священник, признанный виновным в сексуальном насилии. C 2014 года он был казначеем Ватикана и советником папы римского, из-за чего его называли третьим лицом в этом государстве.

В середине декабря папа римский Франциск удалил трех кардиналов из своего неформального кабинета. Двое из них, в том числе Джордж Пелл, были причастны к предполагаемому сексуальному насилию.

Католическая церковь во всем мире в последние годы столкнулась с целой чередой обвинений, связанных с сексуальным насилием со стороны священников и утверждениями, что Ватикан пытался утаить эти случаи. Скандал начался с публикации в августе доклада большого жюри Пенсильвании. Согласно документу, служители католической церкви более 70 лет тем или иным образом совершали различные сексуальные преступления против тысячи детей.