Геологи и политтехнологи: "Проект" о структурах Пригожина на Мадагаскаре

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина", активно работают на Мадагаскаре и играют ключевую роль в разных сферах жизни этой африканской страны - от добычи полезных ископаемых до политики. Это утверждается в новом расследовании сайта "Проект".

Текст озаглавлен "расследование о том, как Евгений Пригожин возглавил российское наступление в Африке", а деятельность "повара Путина" рассматривается в нём в контексте "активной экспансии в Африке", которую, как утверждается, в 2018 году начала Россия.

Как утверждается в расследовании, люди Пригожина начали работать на Мадагаскаре в конце 2017 года, а идею российской экспансии на острове одобрил лично Владимир Путин. Утверждается, что в Петербурге был создан политтехнологический центр, который координирует всю работу стуктур Пригожина на африканском континенте.

Политтехнологи, связанные с Пригожиным, работали на президентских выборах на Мадагаскаре, при этом использовались известные технологии, применённые так называемой "фабрикой троллей", как утверждается, и на выборах президента США, в том числе "тролли" и боты. При этом, как утверждается в расследовании, "на Мадагаскаре работали политтехнологи, которые почти ничего не знали о ситуации на острове. До этого они участвовали только в региональных кампаниях, учились в лагерях «нашистов» [активистов прокремлёвского движения "Наши" - РС] на озере Селигер или вовсе торговали обувью". При этом "за время работы на острове кандидаты, на которых делалась ставка, менялись несколько раз". "Проект" называет фамилии нескольких политтехнологов, которые, по его данным, работали на Мадагаскаре. В результате ни один из кандидатов, которых они поддерживали, не вышел во второй тур.