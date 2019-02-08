В апреле 2018 года центральноафриканские СМИ сообщили о загадочном российском самолете, якобы привозившем переговорщиков из столицы ЦАР Банги на встречу с лидерами повстанческой группировки "Селека". По данным независимых расследований, этими переговорщиками могли быть люди "повара Путина" Евгения Пригожина. С помощью открытых источников в интернете мы подтвердили это предположение, нашли пилота, который летал на этом самолете, а также обнаружили еще один самолет, совсем недавно пригнанный из Ленинградской области в соседнюю африканскую страну, Судан, куда также часто наведывается Евгений Пригожин и российские военные.

Глава "пригожинской" Lobaye Invest – 29-летний полиглот, получивший экономическое образование в Петербурге, Барселоне и Париже, любитель фотографии и дизайна, читатель Замятина и Ключевского.

Как вы представляете себе руководителя фирмы, которая занимается добычей золота и драгоценных камней в Африке в интересах Евгения Пригожина под охраной бойцов "ЧВК Вагнера"? Скорее всего не так, как выглядит 29-летний петербуржец Дмитрий Сергеевич Сытый, которого студенческие друзья называли просто "Сытиком". А ведь именно он, согласно документам, полученным центром Досье и "Новой Газетой", является учредителем горнодобывающей компании Lobaye Invest. Эта компания, как писала французская газета Le Monde еще в июне 2018 года, занимается добычей золота и драгоценных камней в Африке в интересах Евгения Пригожина (контракты правительства ЦАР с Lobaye Invest опубликованы на сайте Министерства финансов ЦАР, однако Пригожин свою связь с этой компанией отрицает). "Новая газета" опубликовала две фотографии Сытого на переговорах с представителями ЦАР – одна из них сделана в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме в 2018 году, другая в ЦАР. Нам удалось найти новые свидетельства, связывающие Дмитрия Сытого и деятельность Евгения Пригожина, причем не только в ЦАР, но и в Судане.

Еще одно фото с Дмитрием Сытым (крайний справа), сделанное на ПМЭФ-2018:

Аккаунты Дмитрия Сытого в Фэйсбуке и "ВКонтакте" удалены – как можно предположить, по настоянию тех, кто предложил ему стать учредителем таинственной международной компании. Но полностью избавиться от своего цифрового следа практически не возможно. Вот что удалось установить Радио Свобода, пройдя по еле заметным следам Дмитрия Сытого в интернете.

Дмитрий Сытый (третий справа) со своими друзьями. Август 2013 года:

Дмитрий Сытый родился 23 марта 1989 года, учился в школе 421 неподалеку от Константиновского дворца в Стрельне в Ленинградской области, потом в гимназии 248 уже в самом Санкт-Петербурге. В 2011 году окончил факультет торгового и таможенного дела в престижном Санкт-Петербургском экономическом университете. Некоторое время работал по специальности – таможенным брокером в российской компании Trans Logistic Consult. Вероятно, это было еще во время его учебы на старших курсах, потому что сразу же после окончания петербургского ВУЗа Сытый отправился в Барселону получать магистерскую степень в области международной торговли и культурного менеджмента в Международном университете Каталонии, а оттуда – в бизнесс-школу SKEMA в Париж, изучать международный маркетинг. Помимо этого Сытый успел отучиться на языковых курсах в Великобритании и Испании: очевидно, он достаточно хорошо владеет французским, английским и испанским. Сложно сказать, чему Дмитрий в первую очередь обязан своей возможностью обучаться за рубежом – способностям или родителям. Согласно реестру российских юридических лиц, родители Сытого владеют двумя небольшими компаниями (торговля продуктами и аренда помещений) в городе Ломоносов под Петербургом.

В Париже Сытый активно интересовался маркетингом и искал работу в этой сфере. В интернете сохранилось несколько подготовленных им презентаций, например, с идеей сервиса шеринга мотороллеров. Еще один учебный проект в бизнес-школе SKEMA в Париже касался маркетингового аудита брендов Renault и Volkswagen и был выполнен в 2014 году.

Дмитрий интересовался фотографией (сохранился его аккаунт в сервисе Flickr, последние доступные снимки сделаны в окрестностях Барселоны в начале 2012 года), дизайном (аккаунт Сытого в Pinterest), в твиттере (к сожалению, почти пустом) он был подписан на Илона Маска, NASA и астрофизика Нила Деграсс Тайсона. Сытый, судя по сохранившемуся аккаунту в сервисе Goodreads, много читал: фантастику в диапазоне от братьев Стругацких до Питера Уоттса, профессиональные издания по маркетингу, Кафку, Замятина и Чехова. В последний раз Дмитрий отметился в Goodreads в 2015 году, поставив три звезды из пяти "Историческим портретам" Василия Ключевского”. В этой же социальной сети обнаруживается и самый "свежий" его цифровой след – в марте 2018 года он подружился в ней с пользователем из Великобритании.

Как же этот молодой человек, получивший хорошее образование в нескольких российских и иностранных университетах, имеющий широкий круг интересов, владеющий несколькими языками, наконец, мечтавший о карьере маркетолога в международной компании во Франции, оказался в структурах Евгения Пригожина? Точно это установить не удалось: после 2015 года даже те аккаунты в социальных сетях, которые Сытый поленился или забыл удалить, практически не обновляются. Вероятно, в его трудоустройстве сыграло роль именно знание французского языка (В центральноафриканских СМИ Сытого упоминали как переводчика, работавшего с советником президента ЦАР по национальной безопасности Валерием Захаровым и еще одним командированным в страны россиянином, арабистом Евгением Копотем). Возможно, причиной, по которой выбор Пригожина пал на Сытого, стали его давние знакомства среди петербургских экономистов. Именно то, что Сытый много лет поддерживал контакты с узкой группой своих петербургских друзей, позволило Радио Свобода подтвердить его связь с Евгением Пригожиным, а также обнаружить два самолета, которые структуры “повара Путина” используют в Африке.

Установить новую связь между "Сытиком", ЦАР и Суданом, а также найти одного из пилотов пригожинских самолетов в Африке удалось через несколько фотографий в социальных сетях старых друзей Дмитрия Сытого.

Почти во всех не до конца удаленных аккаунтах Дмитрия Сытого – в Goodreads, Pinterest, а также в Foursquare и Google+ среди его друзей встречаются одни и те же люди. Двое из них откликнулись на сообщения Радио Свобода и подтвердили, что знакомы с Дмитрием Сытым, но заявили, что давно с ним не контактировали. Другие прочитали запросы, но не ответили на них.

Одна из знакомых Сытого, не ответившая на запрос Радио Свобода – выпускница Петербургского государственного университета Елизавета Мамаева. Последняя на момент публикации этого текста запись в Фейсбуке Мамаевой сделана в августе 2017 года. Это групповая фотография (оригинал, сохраненная копия), видимо, с вечеринки, которую Мамаева устраивала по поводу своего отъезда в Финляндию. На снимке легко узнать и Дмитрия Сытого и других его друзей, известных по социальным сетям. Сытый сидит, положив руки на плечи темноволосой девушке. С помощью поиска по картинкам в Яндексе, Радио Свобода удалось установить, что это – Анна Мандельштам, которая в соцсетях действительно связана и с Мамаевой и с другими друзьями Сытого.

В Инстаграме Анны Мандельштам Радио Свобода обнаружило еще один групповой снимок, сделанный в петербургском лофте на двухлетии ее дочери в июле 2017 года. На этой фотографии тоже легко различить Дмитрия Сытого, он сидит в первом ряду с маленькой именинницей на руках, но еще важнее, что в публикации отмечен инстаграм-аккаунт самого Дмитрия Сытого, который Радио Свобода не удавалось найти до этого.

"Информация для служебного пользования". Пилоты "ЧВК Вагнера" в Африке учились в американских летных школах и были друзьями. "Сессны" летят из ленинградской области в Судан и ЦАР.

На момент публикации этого материала в инстаграме Дмитрия Сытого было всего 2 фотографии осеннего леса, сделанных в ноябре 2010 года. Предполагаемый учредитель Lobaye Invest подписан лишь на одного пользователя – ту самую Анну Мандельштам, зато в числе его подписчиков по состоянию на 8 февраля было 14 человек. У большинства из них закрытые аккаунты, а профили остальных не представляют особого интереса и не свидетельствуют о какой-либо связи Сытого с Lobaye Invest или "ЧВК Вагнера". Кроме одного – профиля Игоря Байбакова.

Среди фотографий Байбакова обращают на себя внимание в первую очередь фото самолетов, а также его самого за штурвалом легкомоторного самолета и в форме летчика. В числе этих снимков, в свою очередь, самыми интересными являются снимки из африканских стран – Судана, Кении и Центральноафриканской республики, сделанные летом и осенью 2018 года. Сейчас некоторые из этих фотографий удалены, однако мы успели сделать скриншоты практически всех этих постов и скачать из аккаунта видео, снятое в столице ЦАР Банги.

Игорь Байбаков и Александр Калинбет Радио Свобода установило имена двух пилотов, работавших на легкомоторных самолетах структур Евгения Пригожина в Африке, это Игорь Байбаков и Александр Калинбет, оба в 2014-2015 годах закончили один и тот же авиационный колледж во Флориде, США. Игорь Байбаков родился в Новокузнецке в 1984 году, в 2008 году окончил Сибирский государственный индустриальный университет в Новосибирске по специальности "информационные технологии в металлургии", работал торговым представителем завода Нефтехимкомплектация и продавцом-консультантом в Спортмастере и магазине электроники, но в начале 2014 года радикально изменил сферу деятельности, отправившись учиться на пилота коммерческой авиации по программе "Аэрокадет" в авиационный колледж в американском городе Форт-Пирс в штате Флорида (базовая стоимость обучения без учета стажерского налета – около 60 тысяч долларов). В Россию Байбаков вернулся в середине 2016 года и вскоре устроился бортпроводником в чартерную авиакомпанию Pegas Fly. Летом 2018 года судьба улыбнулась начинающему авиатору: ему предложили работу пилотом в загадочной компании, название которой нельзя говорить вслух. Судя по фотографиям из аккаунта Игоря Байбакова в Инстаграме и его подписке на аккаунт Дмитрия Сытого, речь идет о Lobaye Invest или другой структуре Евгения Пригожина, работающей в Африке. Нам удалось установить еще одного пилота, работавшего вместе с Игорем Байбаковым. На одном из снимков из ЦАР, опубликованных Байбаковым 29 июля, рядом с ним в кабине самолета находится еще один пилот из России, которого Радио Свобода смогло идентифицировать как Александра Калинбета. Он учился одновременно с Игорем Байбаковым в авиационном колледже во Флориде. В комментариях к другому посту Байбакова из Африки пользователь shsmith11 спрашивает: "А как тебя в Африку занесло?". "С нашим общим другом сюда попал", – отвечает Байбаков. Shsmith11 – выпускник все того же авиационного колледжа Сергей Кузнецов, где, по данным из его профиля в LinkedIn, он учился одновременно с Калбинетом и Байбаковым. Александр Калбинет дружит в Фэйсбуке и с Кузнецовым, и с Байбаковым, так что можно предположить, что "общий друг" – именно он. Калинбет указал в своем профиле на LinkedIn, что с мая 2015 года работает в казанской авиакомпании "Статус" и "выполняет туристические полеты", в том числе на самолетах типа Cessna-182. При этом среди друзей Калинбета в Фэйсбуке есть два французских пилота, работающие в Африке (первый, второй), в том числе в ЦАР (один из них дружит и с Игорем Байбаковым). Естественный вывод: Александр Калинбет – еще один пилот, работавший или по-прежнему работающий на африканских маршрутах Lobaye Invest. В отличие от Байбакова, в соцсетях Калбинета нет явных указаний на географию его полетов, хотя в ноябре 2018 года он сменил обложку в Фейсбука на сфотографированный из окна самолета пейзаж, напоминающий виды центральной и восточной Африки.

Вот хронология "африканских" постов Байбакова в Инстаграме и Фейсбуке:

7 июня. Байбаков вылетает из Московского аэропорта "Домодедово" самолетом "Египетских авиалиний" (логотип авиакомпании виден на винглете) в Каир.

8 июня. Байбаков отмечает в Фейсбуке, что начал работать на новом месте (оригинал поста, сохраненная копия). Название компании он не называет, заменяя его на таинственное "Somewhere" ("Где-то"), но пишет в посте "С182" – так сокращенно обозначают модель одномоторного самолета Cessna 182, одной из самых популярных и массовых машин в истории мирового авиастроения (с 1956 года выпущено более 25000 единиц).

18 июня. Байбаков публикует в Инстаграме фотографию из столицы Судана Хартума. На ней он позирует с местными жителями, которым, судя по всему, подарил перед этим сувениры из России. Снимок (сейчас уже удаленный) сделан в районе торговой улицы ​Pepsi St., расположенной недалеко от международного аэропорта Хартума. Можно предположить, что именно в Хартум Байбаков и отправился из Москвы 7 июня – "Египетские авиалинии" в 2019 году предлагают самые удобные и дешевые билеты на рейсы из Москвы в суданскую столицу через Каир на эти даты. Напомним, в Хартум как минимум с августа 2018 года регулярно летают самолеты Минобороны, "Новая газета засекла здесь бизнес-джет Евгения Пригожина, западные СМИ писали не только о бизнес-интересах "повара Путина" в Судане, но и об участии российских военных инструкторов в подавлении антиправительственных беспорядков в стране.

22 июня. Байбаков публикует в Инстаграме два поста из столицы Кении, Найроби. Кения также не раз называлась в числе африканских стран, в которой у Евгения Пригожина есть бизнес-интересы. По постам Байбакова сложно судить, прилетел ли он в Кению на рейсовом самолете, или пилотировал Cessna, летать на которой устроился 8 июня в таинственной компании.

Карта бизнес-интересов Евгения Пригожина в Африке из расследования Bloomberg:

21 июля. Следующий пост в Инстаграме Игоря Байбакова появляется спустя целый месяц. Это селфи в форме пилота. В комментариях Байбаков пишет, что он находится в Африке, на уточняющий вопрос, сделано ли фото в Кении, отвечает: "Further information restricted" ("Остальная информация – для служебного пользования").

22 июля. Байбаков делает пост, на котором виден одномоторный самолет Cessna 182. Подпись переводится на русский так: "Диспетчер говорит: ваш самолет слишком мал, мы не видим его в небе". Радио Свобода удалось установить его регистрационный номер – RA-67717 (подробнее см. врезку).

По данным центральноафриканских СМИ именно этот самолет в апреле 2018 года, то есть еще до того, как Байбаков стал его пилотом, прилетал с некими россиянами из столицы ЦАР Банги в город Кага Бандоро, контролируемый повстанцами одной из группировок, близких к мусульманской "Селеке". Фотография самолета в Кага Бандоро не раз использовалась в СМИ как косвенное подтверждение того факта, что Евгений Пригожин пытается наладить диалог между враждующими группировками в ЦАР, чтобы обеспечить беспроблемную экономическую деятельность "африканских аватаров" "ЧВК Вагнера", компаний Sewa Security Group и Lobaye Invest.

Следом за постом с Cessna 182 RA-67717 Байбаков публикует фотографию еще одного легкомоторного самолета. Из геотега следует, что она сделана в Судане. "Разрешения на водную посадку не было, пришлось вытаскивать на землю", – пишет он в комментариях. Это фото действительно может ввести в заблуждение: на первый взгляд, на нем изображен гидроплан, стоящий на воде (легкомоторные самолеты часто оснащают поплавками, чтобы они могли садиться на воду). Однако, если приглядеться внимательнее, видно, что это не так: просто земля залита ровным слоем воды. Как следует из истории погодных условий в Хартуме на сайте timeanddate.com, именно 22 июля в столице Судана прошли сильные дожди, вызвавшие частичное подтопление в некоторых районах города. Пользователь Твиттера ConflictsW по просьбе Радио Свобода геолоцировал точное место съемки: это одна из стоянок для самолетов в Международном аэропорту Хартума.

Радио Свобода установило номер и этого борта: RA-67518 (подробности во врезке).

"Сессны" Пригожина Радио Свобода удалось идентифицировать два легкомоторных самолета, которыми структуры Евгения Пригожина пользовались в Африке. Это Cessna 182T с бортовым номером RA-67717 и Cessna 182T с номером RA-67518. Ранее оба борта базировались на аэродромах в Ленинградской области. Фотография одномоторного самолете Cessna 182, опубликованная пилотом Игорем Байбаковым в инстараме 22 июля, даже в полном разрешении и после увеличения яркости не дает возможности однозначно вычислить регистрационный номер самолета, хотя первые буквы (RA), а также несколько цифр позволяют сделать на этот счет предположение. Мы сравнили эту фотографию с фотографиями других самолетов Cessna 182 из российского реестра воздушных судов. В такой ливрее в начале нулевых годов выпускались самолеты Cessna 182T (буква "Т" означает турбомотор, позволяющий летать выше и дольше находиться в воздухе). Подобных машин в России зарегистрировано всего 10. Мы изучили доступную о них информацию (аэропорты базирования, полеты летом 2018 года), отсеяли не совпадающие с этой фотографией варианты и пришли к выводу, что в посте Байбакова – Cessna 182T с регистрационным номером RA-67717. Этот самолет был выпущен в 2004 году. С 2004 по 2008 год он летал в США под регистрационным номером N470GK. Затем, сменив нескольких владельцев (в интернете можно найти объявление о его продаже за $300,000), был продан в Россию вместе с двумя такими же самолетами (они получили "соседние" регистрационные номера 67718 и 67719). Последний раз самолет сменил хозяина в апреле 2018 года. Судя по доступным в интернете фотографиям, в России самолет базировался на аэродроме Касимово в Ленинградской области. Установить владельца самолета Радио Свобода не удалось. Данных о его полетах нет и на сервисах, отслеживающих полеты с помощью волонтеров, принимающих сигналы с радиопередатчиков на самолетах и передающих их в интернет (речь идет о таких сервисах, как FlightRadar, FlightAware и им подобных). Радио Свобода удалось идентифицировать регистрационный номер и второго самолета из публикаций Байбакова благодаря все тем же фотографиям зарегистрированных в России самолетов Cessna 182T. Мы пришли к выводу, что на фотографии из Хартума в Инстаграме пилота самолет с номером RA-67518. Еще в мае 2018 года он также базировался в Ленинградской области на аэродроме Гостилицы (фото в большом разрешении). На фотографиях в Инстаграме и на страничке аэродрома в социальной сети "ВКонтакте" Cessna 182T с номером RA-67518 изображена с точно такой же ливреей и даже с таким же защитным чехлом, как на фото из Судана. Директор аэродрома "Гостилицы" Владимир Иванович Артикульный сказал Радио Свобода, что не помнит всех самолетов, которые когда-либо базировались на его аэродроме – по его словам, за последние годы их было более 150-ти. По данным государственного реестра, Cessna 182T RA-67518, как и RA-67717, принадлежит частному лицу. Владимир Артикульный не смог назвать владельца самолета и сообщить, кому именно он принадлежал. В то же время, он рассказал, что самолет такой модификации "с 3-4 посадками может запросто долететь из Ленинградской области до Судана". На похожем самолете (младшая модель, Cessna 172) в 1987 году прилетел на Красную площадь из Хельсинки Матиас Руст.

29 июля. Игорь Байбаков публикует в Инстаграме несколько фото и видео из столицы Центральноафриканской республики, города Банги. На этих фотографиях запечатлено, в числе прочего, здание правительства ЦАР.

Но на первом месте в слайд-шоу из фотографий в ЦАР – снимок Байбакова с еще одним пилотом из России, которого Радио Свобода смогло идентифицировать как Александра Калинбета (подробности в первой врезке).

Байбаков и Калинбет были в ЦАР в то же время, что и группа россиян, убитых 31 июля

Если предположить, что фото из Банги были сделаны в тот же день, когда их опубликовал Байбаков, то пилоты вполне могли столкнуться в столице ЦАР с россиянами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, прилетевшими туда днем ранее. Все трое были убиты 31 июля по дороге в город Декоа. В ЦАР они собирались расследовать деятельность "ЧВК Вагнера".

Видео, снятое Игорем Байбаковым в Банги. В конце звучит сказанное по-русски слово "прикольно" – скорее всего, в салоне авто, как и до этого в кабине самолета, Байбаков находится вместе с Калинбетом:

6 августа. Игорь Байбаков снова летит уже обычным рейсовым самолетом – он публикует фото Килиманджаро, пролетая над Танзанией. 7 августа он делает пост из аэропорта Антананариву, столицы Мадагаскара. В комментариях пилот уточняет, что был в Антананариву накануне. Мадагаскар также фигурирует в расследовании Bloomberg об интересах Пригожина в Африке.

12 августа. Байбаков вылетает из Антананариву в Дубаи, где он пробудет как минимум до 28 августа. Затем в его постах наступает перерыв до октября.

Байбаков вылетает из Антананариву в Дубаи, где он пробудет как минимум до 28 августа. Затем в его постах наступает перерыв до октября. 26 октября. Байбаков снова в Африке. Он не указывает, где была сделана эта фотография, но по косвенным признакам можно предположить, что речь идет о ЦАР. "Слишком мало цивилизации. Мне нужна горячая вода, электричество и интернет иногда", – пишет он.

2 ноября. Байбаков делает селфи за штурвалом Cessna, за окном до горизонта – влажные тропические леса, характерные для большей части Центральноафриканской республики. Через заднее стекло виден хвост самолета белого цвета: значит речь идет, скорее всего, о самолете с бортовым номером RA-67518, поскольку у Cessna с номером RA-67717 эта деталь полностью окрашена в синий цвет.

Судя по всему, это был один из последних полетов Байбакова в Африке. 8 ноября он уже в Марокко, где бариста в "Старбаксе" подписывает его стакан словами "Егор – Россия – Путин", а 9-го вылетает рейсовым самолетом из Касабланки в Москву.

География передвижений Игоря Байбакова по африканскому континенту с 7 июня по 9 ноября 2018 года (Судан, Кения, ЦАР, Мадагаскар) и тот факт, что он фотографировал самолет, который в апреле уже "светился" в ЦАР в качестве перевозчика российских военных советников (или "вагнеровцев"?), позволяют сделать вывод о том, что он был нанят одной из компаний Евгения Пригожина. Об этом же свидетельствует его присутствие в качестве подписчика в Инстаграме предполагаемого учредителя Lobaye Invest Дмитрия Сытого.

Кроме того, мы выяснили, что в операциях Пригожина был задействован не один, а как минимум два самолета Cessna 182T, причем оба из них ранее базировались на аэродромах Ленинградской области.

Интересно проанализировать и то, какие именно фотографии Игорь Байбаков удалил из своего Инстаграма в процессе подготовки нами этого материала. Их не так много: это два поста из Хартума и слайд-шоу с фотографиями и видео из Центральноафриканской республики, то есть публикации, в которых геотеги и текст прямо говорили о присутствии Байбакова в странах основного интереса Пригожина и российских военных. Остальные фото пока доступны.

"Работал, но дал подписку о неразглашении"

Игорь Байбаков ответил на вопросы Радио Свобода, подтвердив, что работал в Африке, но отказавшись сообщить подробности. По его словам, он "подписал договор о неразглашении". Байбаков не уточнил, с какой именно компанией у него был подписан контракт. Сейчас, как утверждает Байбаков, он работает в "Аэрофлоте".

Александр Калинбет прочитал вопросы Радио Свобода в социальной сети "ВКонтакте", но не ответил на них, как не сделал этого и Дмитрий Сытый, которому мы написали сообщение в Инстаграме.

Евгений Пригожин в конце января в очередной раз отверг свою причастность как к "ЧВК Вагнера", так и к какой-либо деятельности в Африке.

Радио Свобода не стало направлять запрос в пресс-службу компании "Конкорд" Евгения Пригожина, поскольку она публикует полученные от журналистов письма вместе с содержащимися в них личными данными в своем паблике в социальной сети "ВКонтакте". Если Евгений Пригожин хочет прокомментировать этот материал, Радио Свобода готово предоставить ему такую возможность. Как говорится в русской пословице, которыми пресс-служба "Конкорда" любит отвечать журналистам, "еда за брюхом не ходит".