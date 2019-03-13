Двух ульяновских депутатов от КПРФ арестовали на 7 суток

Суд в Ульяновске назначил по семь суток административного ареста депутатам областного Законодательного собрания от КПРФ Денису Гурьянову и Виталию Кузину за попытку прорваться на встречу с прокурором области. Суд признал их виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

По словам собеседника "Интерфакса", вечером 25 января они пришли в прокуратуру для встречи с главой ведомства, чтобы потребовать провести проверку в детских садах и школах города в связи с массовым заболеванием эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского училища. Однако прокурор региона не принимал в этот день. Охранник попросил депутатов покинуть здание и, когда они проигнорировали это требование, нажал тревожную кнопку. На место прибыли полиция и Росгвардия.

В областной прокуратуре заявили, что если бы депутаты действительно хотели привлечь внимание органов прокуратуры к этим вопросам, они бы пришли бы "на прием в рабочее время или хотя бы направили соответствующие обращения".

Вспышка эхинококкоза в Ульяновском суворовском училище была зафиксирована в конце января при плановом обследовании курсантов-старшекурсников. Минобороны России утверждает, что суворовцы заразились при контакте с бродячими собаками, но родители курсантов и независимые эпидемиологи настаивают, что заражение, вероятнее всего, произошло во время организованного питания. На это указывает тот факт, что заражение произошло массово, локально и в одно время.

По последним данным, число заболевших эхинококкозом суворовцев возросло до 54. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Алексей Куринный. Ответ на официальный запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа депутат выложил на своей странице в Фейсбуке.