В Палате общин пройдёт голосование о Брекзите без соглашения

В Палате общин британского парламента сегодня пройдёт голосование по вопросу о выходе Британии из Евросоюза 29 марта без соглашения с ЕС - после того, как накануне большинство депутатов во второй раз отвергли проект соглашения, предложенный премьер-министром Терезой Мэй.

Мэй накануне заявила, что голосование для депутатов от правящей Консервативной партии будет свободным, у правительства нет определённой позиции. Остальные партии резко против Брекзита без договора. Это означает, что, по всей вероятности, депутаты отвергнут выход из ЕС без соглашения.

В этом случае в четверг должно пройти ещё одно голосование - о переносе срока Брекзита с 29 марта на более поздний срок, вероятнее всего на три месяца.

Представители ЕС, однако, утверждают, что британская сторона должна предоставить серьёзное обоснование для такого переноса и чёткий план действий. Одобрить перенос даты Брекзита должны все страны ЕС.

Если этого не произойдёт, по всей вероятности, Британия всё равно будет вынуждена 29 марта выйти из ЕС, или же отозвать свою заявку на выход.

Европейские политики не скрывают своего разочарования исходом вчерашнего голосования в Палате общин и заявляют, что больше не будут вести с Британией переговоров об изменениях в соглашении о Брекзите.

Против договора голосовал 391 депутат - это не только представители оппозиционных партий, но и 75 консерваторов. Большинство из них - сторонники Брекзита, договор же они отвергли потому, что считают ряд его положений невыгодным для Британии.

Лейбористы и другие оппозиционные партии выступают за проведение повторного референдума по вопросу о Брекзите. Звучат также голоса за проведение досрочных выборов.